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Украинский генерал приказал бойцам ВСУ убрать флаги «Правого сектора» с палаток

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Начальник штаба оперативного командования «Восток» Вооруженных сил Украины (ВСУ), генерал-майор Александр Красноок приказал убрать с палаток бойцов на Чугуевском полигоне флаги организации «Правый сектор» (ПС, в России признана экстремистской и запрещена). Об этом во вторник, 11 апреля, на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.

«Умный, конечно, приказ. Ничего не скажешь. А то, что часть пехоты в бригаде — пришедшие из добровольческих батальонов, он, конечно, забыл подумать. Вот мне интересно, а на Светлодарскую дугу, когда бригада там воевала, он мог приехать и отдать такой приказ?» — написал Мысягин.

В начале марта в перестрелке в Донбассе между бойцами ВСУ и членами «Правого сектора» погиб человек. Еще один участник боя получил ранение. Инцидент произошел в районе Авдеевки.

В январе боевики ПС открыли заградительный огонь по украинским военнослужащим, когда бойцы ВСУ начали откатываться назад под обстрелом ополченцев.

В Донбассе в боевых действиях на стороне Киева помимо подразделений регулярной армии участвуют и добровольческие формирования националистов, впоследствии вошедшие в состав ВСУ.

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