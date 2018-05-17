В скотомогильнике на Украине нашли вещи погибших в Иловайском котле бойцов АТО

На скотомогильнике возле украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) обнаружили вещи погибших бойцов, принимавших участие в антитеррористической операции (АТО) в Донецкой и Луганской областях страны. Об этом сообщает ТСН.

Волонтеры гуманитарной миссии «Черный тюльпан» нашли 38 мешков с бирками морга, в которых находились личные вещи — окровавленная форма, берцы, нательные крестики, медали.

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Как отмечается, к волонтерам «Черного тюльпана» обратился фермер, арендующий территорию, где были найдены вещи погибших. Он сказал, что в 2014 году полицейские попросили посушить вещественные доказательства, но в итоге за ними никто так и не вернулся. Вещи прикопали, но собаки время от времени разрывали мешки и разносили их содержимое.

По словам депутата городского совета Кривого Рога Николая Колесника, вещи погибших должны были разобрать еще в моргах Днепропетровской области. Он предположил, что руководитель одного из районных отделов полиции ужаснулся, увидев принадлежавшее погибшим. «Он взял несколько бомжей и на "Газели" эти мешки привез на территорию фермерского хозяйства, якобы для просушки», — рассказал Колесник «Укринформу».

«[В мешках] были каски, простреленные с половинами черепов, в берцах кое-где кости были. Все это долго лежало, из хозяйства звонили в отдел, чтобы оттуда приехали и забрали. Но нет, так никто и не приехал. Появился трупный запах. Эти мешки начали растаскивать дикие собаки, бомжи воровали вещи, поэтому в фермерском хозяйстве сложили эти мешки и прикрыли слоем земли», — сказал депутат, давший наводку волонтерам «Черного тюльпана».

Пресс-секретарь полиции Днепропетровской области Анна Старчевская рассказала «Украинской правде», что вещи принадлежали 72 бойцам, погибшим в так называемом Иловайском котле летом 2014 года.

Во время военной операции, которую Киев развернул против вооруженных сторонников самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в середине апреля 2014 года, в Иловайске не раз велись активные боевые действия. К августу 2014-го украинским силовикам удалось занять значительную часть города, однако впоследствии они оказались окружены силами вооруженных формирований ДНР. При выходе из котла украинские силовики понесли серьезные потери — по официальным данным, выступавшие на стороне Киева соединения потеряли убитыми 366 человек.

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