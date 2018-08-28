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Киев подсчитал потери российских военных в боях под Иловайском в 2014 году

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В боевых действиях, развернувшихся в августе 2014 года под Иловайском, погибло более 200 российских военнослужащих. С таким заявлением во вторник, 28 августа, выступил начальник управления военно-гражданского сотрудничества Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Ноздрачев, передает «Гордон».

«[Погибло] чуть больше 200 военнослужащих Российской Федерации и около 300 раненых именно военнослужащих РФ, которые принимали участие в наступлении и блокировании Иловайска», — сообщил он.

Кроме того, Ноздрачев заявил, что в целом за все лето 2014 года в Донбассе погибло около 1,7 тысячи российских военных. «У нас продолжается работа по элементам, по каждому бою, которая подтверждает именно донесения разведывательных органов по погибшим», — отметил он.

С украинской стороны в тех боях погибли 366 бойцов, среди них — 150 военнослужащих ВСУ, заявил Ноздрачев. Кроме того, 84 бойца числятся пропавшими без вести, еще 11 — остаются в плену самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской народных республик. В число пропавших без вести входят тела и их фрагменты, которые в настоящее время не могут быть идентифицированы, добавил Ноздрачев, передает «Интерфакс».

Во время военной операции, которую Киев развернул против вооруженных сторонников ДНР в середине апреля 2014 года, в Иловайске не раз велись активные боевые действия. К августу 2014-го украинским силовикам удалось занять значительную часть города, однако впоследствии они оказались окружены силами вооруженных формирований ДНР. При выходе из котла украинские силовики понесли серьезные потери.

Противостояние между украинскими силовиками и ополченцами самопровозглашенных республик Донбасса длится с весны 2014 года. Тогда киевское руководство, пришедшее к власти в результате государственного переворота, объявило о начале антитеррористической операции для подавления протестов жителей востока страны. Западные страны и Украина регулярно причисляют Россию к одной из сторон конфликта, Москва отрицает эти обвинения.

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