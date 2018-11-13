Журналисты рассказали о подготовке отрядов детей-убийц на Украине

Журналисты информационного агентства Associated Press опубликовали репортаж о детском лагере, основанном украинской националистической группировкой.

Репортеры заявили, что идеологи организации растят из детей профессиональных убийц. Помимо физической подготовки, по данным Associated Press, несовершеннолетние также посещают «идеологические» уроки, где им рассказывают о вредной пропаганде «европейских большевиков».

Судя по ролику, в лагере одновременно находится около 15-20 человек. В видеозаписи демонстрируются некие ночные «учения» и упражнения на стрельбище. Несмотря на утверждение репортеров о том, что дети умеют стрелять и убивать «врагов», в кадре их способности не демонстрируются.

Главным тренером отряда назван Юрий Черкашин — солдат, принимавший участие в вооруженном конфликте в Донбассе. «В живых людей мы не целимся. Никогда», — сообщает он. Его последователи в этой видеозаписи не запечатлены. Среди будущих противников отряда наставник называет «сепаратистов», «оккупантов» и «зеленых человечков», которых он не считает «живыми людьми».

«Сотни украинских подростков прошли через националистские тренировочные лагеря в последние годы», — утверждают журналисты. Это утверждение сопровождено записью, где мальчик проходит по животам лежащих на спинах товарищей.

Российские СМИ неоднократно сообщали о «патриотических» лагерях, где детей учат выживать в полевых условиях и обращаться с огнестрельным оружием. В частности, эту тему освещали «Комсомольская правда» (материал вышел под заголовком «Садистов и убийц на Украине воспитывают с четырех лет») и Первый канал (сюжет под названием «В украинском детском лагере подростков учат ненавидеть и убивать»).

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