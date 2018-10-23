Верховная Рада превратилась в «ЗРаду» на картах Google

В картах Google Maps к названию Верховной Рады добавилось слово «измена». Переименованное здание можно обнаружить по запросу «Верховная зрада».

Если найти украинское государственное учреждение на карте и приблизить изображение парламента, можно увидеть название «Верховная ЗРада України». Слово «зрада» переводится с украинского как «измена».

Изображение: Google maps

Изменения в название здания были внесены только в русской и украинской версиях карт. Поиск учреждения на английском языке выдает правильный результат.

Скорее всего, за переименование названия ответственны пользователи Google Maps: карты анализируют все правки, которые вносят юзеры. Если сервис видит множество одинаковых корректив, он может посчитать исправление надежным и переименовать объект.

В начале июля пользователи сети обратили внимание, что Крымский мост был подписан на картах Google на украинском языке. После этого глава Крыма Сергей Аксенов диагностировал у Google шизофрению из-за путаницы с названием переправы.

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