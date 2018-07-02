Карты Google подписали Крымский мост на украинском языке

Сервис Google Maps подписал на карте Крымский мост как «Кримський Мiст». На это обратила внимание пользователь Twitter под ником Ludmila Deyalta.

Она отметила, что если смотреть на мост со стороны Таманского полуострова, то он подписан на русском языке. Украинская надпись появляется ближе к Крыму.

Ранее сообщалось, что Крымский мост появился на картах с двухдневным опозданием. Пользователи также отмечали, что сервисы Google предлагают лишь дороги в объезд. При этом приложение «Яндекс.Карты» показывало только что открытую дорогу, Google же двое суток не добавлял новый маршрут.

Автомобильное движение на Крымском мосту было официально открыто 16 мая. Днем ранее по нему проехал президент России Владимир Путин, за рулем КамАЗа он вел колонну из тридцати грузовиков.

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