Глава Крыма диагностировал у Google шизофрению из-за путаницы с Крымским мостом

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал смешной «выходку» сотрудников Google Maps, которые подписали Крымский мост на картах на украинском языке. Об этом он написал в Facebook.

Аксенов сравнил действия корпорации с промежуточной стадией лечения шизофрении. «Позитивная динамика уже есть, пациент признал существование моста, но пока еще продолжает считать Крым украинским», — заявил чиновник, пообещав «продолжить лечение».

Также глава Крыма предположил, что Google пытается совместить реальность с «генеральной линией партии», одновременно признавая Крым украинским и оставляя название моста на двух языках. «Если это так, то остается им только посочувствовать — сложно, наверное, стоять враскорячку между двумя российскими берегами», — заключил Аксенов.

Ранее пользователи сети обнаружили, что Крымский мост на картах Google Maps подписан как «Кримський Мiст», подобная надпись появляется ближе к Крыму. Если смотреть на сооружение со стороны Таманского полуострова, название подписано на русском языке.

Российские власти приняли решение о строительстве Крымского моста в 2014 году, сразу после вхождения Крыма в состав России. 16 мая 2018-го на Крымском мосту открыли автомобильное движение.

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