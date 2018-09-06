Китай разозлился на прошедший мимо британский военный корабль

Китай обвинил Великобританию в провокации и выразил крайнее недовольство тем, что британский военный корабль прошел недалеко от спорных островов в Южно-Китайском море. Об этом сообщает Reuters в четверг, 6 сентября.

Источник рассказал агентству, что десантно-вертолетный корабль ВМС Великобритании HMS Albion находился в международных водах недалеко от Парасельских островов (китайское название — Сиша), на которые претендует Пекин. Корабль направлялся из Японии во вьетнамский Хошимин, где должен был встать в док.

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Из-за этого Китай направил к островам фрегат и два вертолета. В МИД страны заявили, что военный корабль зашел в китайские территориальные воды без соответствующего разрешения, чем вынудил Пекин принять меры.

По информации другого источника, британское судно не входило в воды ни одно из претендующих на острова государств. Отмечается, что Лондон продемонстрировал непризнание притязаний стран на эти территории.

Парасельские острова, по китайскому закону, — часть территории КНР, однако на них также претендуют Вьетнам и Тайвань. Напряженной является также ситуация в Южно-Китайском море вокруг спорного рифа Скарборо и южного архипелага Спратли, который, как считается, богат нефтью и газом. Через акваторию моря проходит примерно 40 процентов трафика мировой торговли и перевозится до 80 процентов объемов китайского импорта нефти и газа.

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