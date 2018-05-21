Китайские бомбардировщики заметили на спорных островах

@PDChina / Twitter

Китайские бомбардировщики впервые приземлились на спорных островах в Южно-Китайском море (ЮКМ). Об этом сообщает BBC News. Видео тренировочных полетов самолетов было размещено на странице китайской газеты «Жэньминь жибао» в Twitter.

Реактивный бомбардировщик Xian H-6K, способный носить ядерное оружие, создан на основе советского дальнего бомбардировщика Ту-16. Он был среди самолетов, принимавших участие в тренировочных полетах на спорных островах. Китайские военные не указали, на какую из баз он приземлялся, однако сообщили, что маневры включали в себя симулирование ударов по морским целям.

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Эксперты считают, что бомбардировщики были засняты на острове Вуди (китайское название Юнсин), являющийся одним из спорных Парасельских островов (Сиша). Аналитики отмечают, что отсюда H-6K могут достать до всех стран Юго-Восточной Азии. В то же время наиболее пригодная для размещения дальних бомбардировщиков инфраструктура построена Пекином на других спорных территориях, находящихся южнее, — архипелаге Спратли (Наньша). Ожидается, что именно туда эти самолеты прибудут в ближайшее время. Со Спратли они потенциально могут долететь до Австралии или американских баз на Гуаме.

В Пентагоне указали, что Китай своими действиями лишь усиливает напряженность и способствует дестабилизации региона. В то же время, как пишет Business Insider, размещение бомбардировщиков в ЮКМ ясно показывает, что Пекин доминирует в регионе.

Острова в Южно-Китайском море являются предметом территориального спора между Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами, Брунеем и Вьетнамом. Наиболее напряженной является ситуация вокруг рифа Скарборо, а также южного архипелага Спратли, который, как считается, богат нефтью и газом.

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