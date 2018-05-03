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Китай объяснил появление своих ракет на спорных островах

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Представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что Пекин имеет полное право размещать вооружение на островах Наньша (китайское название архипелага Спратли). Ее слова передает Reuters.

«Китайское правительство обладает неоспоримым правом контроля над архипелагом и прилегающей акваторией», — сказала Чуньин.

Спикер дипведомства отметила, что освоение территории в Южно-Китайском море, в том числе размещение военного оборудования, — естественное право страны. Она также подчеркнула, что Китай не проводит политику, представляющую угрозу какому-либо государству.

CNBC 3 мая сообщил, что Китай разместил ракетные системы на спорных островах в Южно-Китайском море. Это оружие способно наносить удары по судам в радиусе 295 морских миль (около 546 километров). Диапазон действия ракет класса «земля-воздух» — 160 морских миль (296 километров).

Споры о праве на архипелаг ведутся между несколькими странами. На территории претендуют Китай, Тайвань, Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

В 2016 году Гаагский суд постановил, что Пекин не имеет права на спорные территории. Однако китайская сторона неоднократно заявляла о несогласии с решением инстанции.

В министерстве обороны страны также заявляли о суверенном праве Пекина размещать войска и вооружение на Наньша.

Несмотря на небольшой размер (общая площадь архипелага равна пяти квадратным километрам), острова имеют важное значение: через акваторию Южно-Китайского моря проходит примерно 40 процентов трафика мировой торговли и перевозится до 80 процентов объемов китайского импорта нефти и газа. Кроме того, по данным Минэнерго США, в одном из районов архипелага сосредоточено до 5,4 миллиарда баррелей нефти и до 55,1 триллиона кубометров природного газа.

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Предыстория: Китай тайно разместил ракетные комплексы на спорных островах
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