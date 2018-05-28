Военные корабли Китая и США встретились в Южно-Китайском море

Китайские военные направили несколько военных кораблей и самолетов в район Южно-Китайского моря, куда США незаконно, по мнению Пекина, отправили эсминец «Хиггинс» и авианосец «Энтитем». Об этом говорится в заявлении Министерства обороны КНР.

Американские корабли появились возле Парасельских островов (китайское название — Сиша) 27 мая, сообщало Reuters. Это связано с попыткой Вашингтона «противостоять желанию Пекина ограничить свободу судоходства в регионе».

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Несмотря на то что операция была запланирована месяц назад, ее проведение пришлось на период обострения отношений между США и Китаем. Это произошло после того, как Пентагон исключил КНР из числа участников ежегодных военных учений стран Азиатско-Тихоокеанского региона (RIMPAC).

«Китайские военные немедленно приняли меры и отправили военные суда с целью идентифицировать американские корабли и приказать им покинуть китайскую территорию», — заявил спикер военного ведомства Китая У Цянь. По его словам, острова Сиша, согласно китайскому закону, — часть территории КНР, а действия США нарушают международное право.

21 мая сообщалось, что на острове Вуди (китайское название Юнсин), являющимся одним из спорных Парасельских островов, впервые приземлились китайские бомбардировщики. Тогда в Пентагоне указали, что Китай своими действиями лишь усиливает напряженность и способствует дестабилизации ситуации в регионе.

Острова в Южно-Китайском море являются предметом территориального спора между Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами, Брунеем и Вьетнамом. Через акваторию Южно-Китайского моря проходит примерно 40 процентов трафика мировой торговли и перевозится до 80 процентов объемов китайского импорта нефти и газа. Кроме того, по данным Минэнерго США, в одном из районов архипелага сосредоточено до 5,4 миллиарда баррелей нефти и до 55,1 триллиона кубометров природного газа.

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