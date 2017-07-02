Силовые структуры
 

КНР назвала заход эсминца США в акваторию спорных островов военной провокацией

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USS Stethem
USS Stethem

МИД КНР выразил протест в связи с заходом эсминца США USS Stethem в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море, которые Пекин считает своими. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление китайского МИД.

В министерстве иностранных дел Китая заявили, что действия эсминца США являются серьезной политической и военной провокацией. Сообщается также, что военные корабли и истребители КНР сделали предупреждение эсминцу, направив к нему военные корабли и истребители.

В МИД подчеркнули, что США в грубо нарушили суверенитет КНР и международное право. «США, прикрываясь знаменем "свободы навигации", в очередной раз направили военный корабль, который самовольно вошел в акваторию китайских островов Сиша, нарушив законы Китая и соответствующие нормы международного права, грубо нарушив суверенитет Китая, подорвав мир, безопасность и порядок в этих водах», — говорится в заявлении ведомства.

В конце мая Пекин предупредил, что Соединенные Штаты рискуют серьезно подорвать переговоры между заинтересованными сторонами в Южно-Китайском море. Заявление было сделано после того, как военный корабль ВМС США прошел в 12 морских милях от искусственного острова, возведенного Китаем в спорных водах.

12 июля прошлого года арбитражный суд в Гааге определил, что у Пекина нет права на спорные территории в Южно-Китайском море. В ответ председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что острова в ЮКМ с древних времен являются неотъемлемой территорией Китая.

Острова в Южно-Китайском море являются предметом территориального спора между Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами, Брунеем и Вьетнамом. Наиболее напряженной является ситуация вокруг рифа Скарборо, а также южного архипелага Спратли, который, как считается, богат нефтью и газом.

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