Госдеп ответил на обвинения Пекина в военной провокации

В Госдепартаменте считают, что США действовали в рамках международного права, когда эсминец USS Stethem зашел в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море. Об этом представитель американского внешнеполитического ведомства заявил агентству РИА Новости.

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В дипведомстве отметили, что США ежедневно действуют в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Все операции проводятся в соответствии с международным правом и демонстрируют, что Соединенные Штаты будут летать, плавать и действовать везде, где это допускается международным правом», — пояснил представитель Госдепа.

Официальный представитель Тихоокеанского флота ВМС США также рассказал агентству ТАСС о «регулярных операциях по обеспечению свободы мореплавания, которые не несут никаких политических заявлений и не направлены против какой-либо страны».

Ранее МИД КНР выразил протест в связи с заходом корабля ВМС США в акваторию островов, которые Китай считает своими. В Пекине заявили, что действия американского эсминца являются серьезной политической и военной провокацией, добавив, что «США, прикрываясь знаменем "свободы навигации", в очередной раз направили военный корабль, который самовольно вошел в акваторию китайских островов Сиша, нарушив законы Китая и соответствующие нормы международного права, грубо нарушив суверенитет Китая, подорвав мир, безопасность и порядок в этих водах».