Дутерте отправил войска на спорный остров в Южно-Китайском море

Филиппины начали отправку войск и запасов материальных средств на спорный остров Титу в Южно-Китайском море (ЮКМ). Об этом в четверг, 11 мая, сообщает Associated Press.

Отмечается, что Манила готовится к строительным работам, которые включают в себя укрепление и удлинение взлетно-посадочной полосы, возведение дока и ряда других объектов. На это филиппинские власти готовы потратить 32 миллиона долларов.

Глава западного командования вооруженных сил страны Рауль дель Росарио сообщил, что первоначальное обеспечение было доставлено на Титу на прошлой неделе. Отмечается, что этот остров находится неподалеку от рифа Суби — одного из островов архипелага Спратли, где строит военные объекты Китай.

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Президент Филиппин Родриго Дутерте ранее заявлял, что намерен построить на Титу казармы.

Острова в Южно-Китайском море являются предметом территориального спора между Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами, Брунеем и Вьетнамом. Наиболее напряженной является ситуация вокруг рифа Скарборо, а также южного архипелага Спратли, который, как считается, богат нефтью и газом.

12 июля арбитражный суд в Гааге определил, что у Пекина нет права на спорные территории в Южно-Китайском море. В ответ председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что острова в ЮКМ с древних времен являются неотъемлемой территорией Китая.