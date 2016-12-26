Китайский авианосец «Ляонин» впервые вышел в спорные воды Южно-Китайского моря

Авианосец КНР «Ляонин» в сопровождении шести кораблей вошел в спорные воды Южно-Китайского моря. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает Reuters.

Через пролив Баши, расположенного между Тайванем и Филиппинами, корабль прошел неподалеку от архипелага Пратас, находящегося под контролем Тайваня. По утверждению министерства обороны Китая, авианосная группа проходит в этом регионе учения.

В сопровождении авианосца следуют два эсминца проекта 052C, один эсминец более современного проекта 052D, два фрегата проекта 054А, противолодочный корвет проекта 056А и судно снабжения проекта 903А.

12 июля арбитражный суд в Гааге определил, что у Пекина нет права на спорные территории в Южно-Китайском море (ЮКМ). В ответ председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что острова в ЮКМ с древних времен являются неотъемлемой частью Поднебесной.

На спорные острова в Южно-Китайском море претендуют Китай, Тайвань, Малайзия, Филиппины, Бруней и Вьетнам. Наиболее напряженной является ситуация вокруг рифа Скарборо, а также южного архипелага Спратли, на шельфе которого, как считается, расположены крупные месторождения нефти и газа.