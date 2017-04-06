Дутерте приказал разместить войска на территории спорных островов в ЮКМ

Президент Филиппин Родриго Дутерте приказал разместить войска на территории спорных островов в Южно-Китайском море (ЮКМ). Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает South China Morning Post. По словам главы государства, речь идет о девяти или десяти островах.

«Складывается такое впечатление, что все стараются отхватить эти острова, так что мы лучше будем жить на тех, которые еще свободны», — пояснил он.

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Президент ранее заявил о намерении посетить один из них и поднять над ним филиппинский флаг. Поездку планируется приурочить ко Дню независимости Филиппин, который отмечают в середине июня.

Дутерте до этого также заявлял, что собирается построить казармы на острове Титу — одном из островов архипелага Спратли, где Китай сооружает военные базы.

Острова в Южно-Китайском море являются предметом территориального спора между Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами, Брунеем и Вьетнамом. Наиболее напряженной является ситуация вокруг рифа Скарборо, а также южного архипелага Спратли, который, как считается, богат нефтью и газом.

12 июля арбитражный суд в Гааге определил, что у Пекина нет права на спорные территории в Южно-Китайском море. В ответ председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что острова в ЮКМ с древних времен являются неотъемлемой территорией Китая.