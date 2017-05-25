Пекин резко отреагировал на маневры американского корабля в Южно-Китайском море

Пекин предупредил, что Соединенные Штаты рискуют серьезно подорвать переговоры между заинтересованными сторонами в Южно-Китайском море (ЮКМ). Заявление было сделано после того, как военный корабль ВМС США прошел в 12 морских милях от искусственного острова, возведенного Китаем в спорных водах. Об этом сообщает Reuters.

Пресс-секретарь МИД КНР Лу Кан заявил, что Китай призвал США исправить свою ошибку и воздержаться от дальнейшего патрулирования. Он также предупредил, что подобные маневры могут привести к неожиданным катастрофам на море и в воздухе.

Материалы по теме Море проблем Что Россия может выиграть от конфликта в Южно-Китайском море

Ранее 25 мая официальные представители США, выступая на условиях анонимности, заявили, что корабль ВМС США Dewey вошел в акваторию архипелага Спартли.

Острова в Южно-Китайском море являются предметом территориального спора между Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами, Брунеем и Вьетнамом. Наиболее напряженной является ситуация вокруг рифа Скарборо, а также южного архипелага Спратли, который, как считается, богат нефтью и газом.

12 июля прошлого года арбитражный суд в Гааге определил, что у Пекина нет права на спорные территории в Южно-Китайском море. В ответ председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что острова в ЮКМ с древних времен являются неотъемлемой территорией Китая.