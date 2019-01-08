«Калибры» улучшат и приспособят под ядерный боезаряд

Новейшая модификация крылатой ракеты «Калибр-М» с дальностью полета более 4,5 тысячи километров разрабатывается для ВМФ России. Об этом во вторник, 8 января, сообщает ТАСС со ссылкой источник в оборонно-промышленном комплексе.

Создание ракеты находится на этапе научно-исследовательских работ, финансирование идет по линии Минобороны, рассказал собеседник агентства.

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По его словам, ракета будет превосходить по дальности и габаритам стоящие на вооружении сверхзвуковые «Калибры», вес которых, по некоторым данным, достигает 500 килограммов, а дальность полета превышает две тысячи километров.

«Калибр-М» предназначен для уничтожения сухопутных объектов и будет способен нести ядерный боезаряд. Ожидается, что новыми ракетами будут оснащены надводные корабли и атомные подлодки. Их создание включено в госпрограмму обновления вооружения до 2027 года.

Сегодня ВМФ России располагает различными версиями «Калибра» для надводных кораблей и подлодок. Так, ракетным комплексом оснащаются российские фрегаты проекта 22350, корветы проекта 21631 «Буян-М», многоцелевые атомные подлодки проекта 885 типа «Ясень» и неатомные субмарины.

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