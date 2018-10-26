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В США признали российские подлодки чрезвычайно эффективными

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Россия вкладывает средства в разработку и производство чрезвычайно эффективных подводных лодок, поддерживая статус самого умелого противника США. Об этом заявил командующий ВМС США в Европе и Африке и глава Объединенного командования сил НАТО в Неаполе адмирал Джеймс Фогго в интервью телеканалу CNN.

Фогго подчеркнул, что Россия модернизировала многие старые подводные лодки, относящиеся к проекту «Варшавянка». «Они имееют на вооружении крылатые ракеты "Калибр", это очень эффективные боевые системы. Из тех мест, где россияне их задействуют, они могут поразить любую европейскую столицу», — отметил он.

Адмирал выразил сомнение, что Москва решится на атаку Европы. Тем не менее, он отметил важность осведомленности о местонахождении подлодок. Он добавил, что Россия расширила присутствие своих подлодок в северной части Атлантического океана, где они раньше не действовали.

По его словам, российское государство располагает более 40 подлодками, половина из которых входят в состав Северного флота и способны действовать в северной части Атлантического океана.

Фогго призвал страны-члены НАТО активнее инвестировать в разработки для противодействия России. «Мы больше не можем принимать как данность возможность безнаказанно ходить во всех океанах», — резюмировал он.

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