Российский сторожевик выследил американскую атомную подлодку в боевых условиях

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Фрегат «Адмирал Эссен»

Российский сторожевой корабль «Адмирал Эссен» выследил в Средиземном море американскую подводную лодку класса «Огайо». Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Главкомат ВМФ РФ.

Инцидент произошел еще в ходе весенней службы, на фоне обострения конфликта в Сирии, однако об этом стало известно только сейчас. В ходе более чем двухчасового сопровождения субмарины фрегату удалось снять акустический портрет и отработать учебную задачу по уничтожению условного противника.

Эксперты пояснили изданию, что столь длительное сопровождение является превосходным результатом. Отличными считаются показатели, которые позволяют подготовить к стрельбе ракетное или торпедное противолодочное вооружение корабля. Для современных систем время развертывания составляет несколько минут.

17 апреля сообщалось, что подводная лодка ВМС Великобритании не смогла выполнить приказ и нанести удар по Сирии из-за преследовавших ее российских моряков. Пытавшаяся избежать обнаружения, HMS Astute должна была выпустить крылатые ракеты из восточной части Средиземного моря, однако ей навстречу выдвинулась как минимум одна подводная лодка проекта 877 «Палтус», или 636 «Варшавянка» (класс Kilo по классификации НАТО). В результате игры в «кошки-мышки» британская субмарина оказалась заперта и не смогла выйти в заданный квадрат для стрельбы.

США, Франция и Великобритания ночью 14 апреля вместе нанесли удары по сирийским объектам, где, предположительно, производилось и хранилось химическое оружие. Поводом послужило сообщение о его применении в городе Дума — последнем неподконтрольном силам президента Сирии Башара Асада населенном пункте в Восточной Гуте.

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