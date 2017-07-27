Силовые структуры
 
Последние новости
Парламент Израиля сделал 9 мая государственным праздником
Тиллерсон опроверг слухи о желании покинуть пост госсекретаря
Хоккеист «Тампа-Бэй Лайтнинг» заступился за Шарапову
В сети нашли обладателя самого чудовищного рабочего стола в мире
Опубликован рейтинг комфортных для старости стран
Франция ускорит выдачу виз россиянам до двух суток
Путин запретил уклонистам от армии работать на госслужбе в течение 10 лет
Популярные новости
В сети нашли обладателя самого чудовищного рабочего стола в мире
Парламент Израиля сделал 9 мая государственным праздником
Хоккеист «Тампа-Бэй Лайтнинг» заступился за Шарапову
Опубликован рейтинг комфортных для старости стран
Путин запретил уклонистам от армии работать на госслужбе в течение 10 лет
Франция ускорит выдачу виз россиянам до двух суток

Большой флот Владимира Путина

Сможет ли ВМФ России закрепиться на втором месте в мире

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Минобороны России

20 июля 2017 года на портале правовой информации был опубликован указ Владимира Путина об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области военно-морской деятельности на период до 2030 года, уже названный многими «указом о большом флоте». «Лента.ру» разбиралась в его основных положениях.

Что это было?

Главная новация, вызвавшая наиболее оживленное обсуждение, — зафиксированное в документе требование к обеспечению ВМФ России второго места в мире по боевым возможностям. По сути, это означает, что ВМФ России может уступать только ВМС США, и при этом тот же документ (статья 39 параграф V) говорит: «Российская Федерация не допустит существенного превосходства военно-морских сил других государств над Военно-морским флотом».

Последующие статьи раскрывают эти требования. Флот в военное время должен сохранять способность нанесения неприемлемого ущерба противнику с целью принуждения его к прекращению боевых действий; способность успешно противостоять противнику, обладающему высокотехнологичным морским потенциалом, в ближней и дальней морской и океанской зоне; развитые возможности в сфере ПВО, ПРО, противолодочной, противоминной обороны; способность к долговременным автономным действиям в удаленных районах.

Основными приоритетами в области строительства флота объявлены совершенствование морских стратегических ядерных сил, развитие сил общего назначения в целях обеспечения неядерного сдерживания, формирование группировок сил ВМФ на различных стратегических направлениях исходя из самых неблагоприятных прогнозов начала военных действий.

Среди приоритетов значится также создание морского авианесущего комплекса. Формирование сбалансированного флота, способного действовать в морской и океанской зоне, должно завершиться к 2030 году.

Ряд положений в целом соответствует тем требованиям, которые предъявлялись к ВМФ СССР, при этом авторы документа уделяют внимание в том числе существенным деталям, включая противоминную оборону и создание структуры, обеспечивающей автономные действия флота в удаленных районах океана — фактически мобильного тыла ВМФ.

Документ выглядит особенно своевременным с учетом той роли, которую ВМФ России сегодня играет в Сирии: флот — часть «длинной руки», позволившей Вооруженным силам вести войну с джихадистами вдали от своих границ, не дожидаясь возникновения и расширения очагов конфликта на территории бывшего СССР. Вместе с тем операция в Сирии выявила проблемы — в первую очередь, острую нехватку транспортных возможностей ВМФ, что потребовало использования для военных перевозок десантных кораблей и срочного приобретения подержанных сухогрузов.

Авианосец

Документ достаточно подробно перечисляет средства, которыми флот должен располагать для выполнения своих задач. Особое внимание привлекает пресловутый «морской авианесущий комплекс» — тем более в сочетании с высказыванием заместителя министра обороны Юрия Борисова, пообещавшего на авиасалоне МАКС-2017 строительство нового авианесущего корабля.

«У нас на конец госпрограммы вооружений 2018-2025 запланирована закладка авианесущего крейсера. Думаю, что тогда возникнет необходимость разработки нового палубного самолета, возможно, вертикального взлета», — рассказал Борисов журналистам в ходе совместной пресс-конференции с генеральным директором «Ростеха» Сергеем Чемезовым и главой «Вертолетов России» Андреем Богинским.

Комментируя это высказывание, необходимо иметь в виду его длинный шлейф. В той или иной форме построить для ВМФ России новый авианосец обещали подряд Владимир Куроедов (главком ВМФ в 1997-2005 годах), Владимир Масорин (главком в 2005-07 годах), Владимир Высоцкий (главком в 2007-12 годах), Виктор Чирков (главком в 2012-16 годах) и, наконец, Владимир Королев, главком с апреля 2016 года (и.о. — с ноября 2015). Сторонником строительства авианосцев был и первый постсоветский главком Феликс Громов (1992-1997).

Тем не менее, возникая раз за разом, эти идеи растворялись в сложном флотском бытии. В 1990-х годах Россия потеряла практически весь имевшийся авианосный флот и отказалась от достройки оставшихся на Черноморском судостроительном заводе «Варяга» и «Ульяновска». С учетом обвального сокращения военных расходов в тот период ожидать иного было сложно.

Когда расходы на оборону начали расти, выяснилось, что разрушение советской промышленной кооперации не прошло даром: строительство крупных кораблей обернулось серьезной проблемой, особенно на фоне деградировавшей системы выработки тактико-технических требований и технических заданий. Лобовое повторение позднесоветского проекта, скажем, в виде строительства нового «Ульяновска» было невозможно из-за утраты комплекса судостроительных заводов в Николаеве и Керчи, а строительство подобного корабля в российских условиях требовало в первую очередь наращивания возможностей основных верфей в Санкт-Петербурге и на Севере.

Реальным шансом получить новый опыт обращения с современным авианесущим кораблем был контракт на совместное с Францией строительство четырех (превратившихся затем в два) универсальных десантных кораблей (УДК) типа «Мистраль», но почти готовые корабли России не достались — после событий 2014 года Франция заблокировала передачу построенных «Севастополя» и «Владивостока», которые в итоге были проданы Египту. Считается, впрочем, что российские специалисты смогли получить доступ к ряду чувствительных технологий, включая организацию и исполнение современных западных боевых информационно-управляющих систем.

Несмотря на все сложности и сокращение военных расходов, от идеи нового авианосца, как и новых десантных кораблей, флот не отказывался: на международном военно-морском салоне МВМС-2017 в Санкт-Петербурге замглавкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук сообщил, что до 2025 года ВМФ получит два УДК собственной постройки.

В сочетании с заявлением Юрия Борисова о новом авианосце можно предполагать, что в условиях ограниченных финансовых возможностей флот рассчитывает на строительство относительно недорогого корабля, с использованием технологий и оборудования, предназначенных для УДК. Наибольшие вопросы в этих обстоятельствах вызывает возможность постройки в России собственного нового самолета вертикального взлета и посадки. Этот момент пока относится к наименее ясным из всего набора требований к перспективному флоту.

К этому же ряду стоит отнести и упоминание в пятом параграфе «Основ» о развитии экранопланов — еще одного позднесоветского увлечения.

Второе место и подплав

Строительство и модернизация многоцелевых атомных и неатомных подводных лодок — первое в перечне мер по наращиванию боевого потенциала флота. И это, видимо, именно то, что позволит ВМФ России выполнить требование о сохранении второго места по совокупным боевым возможностям. Перспективы строительства подводных лодок в рамках новой госпрограммы вооружений «Лента.ру» уже разбирала; дополнить сказанное можно несколькими техническими деталями.

Ставка на подводные лодки приобретает особую актуальность в условиях появления нового оборудования, включая подводные беспилотники различных типов, и развития универсальных комплексов ракетного оружия, позволяющих подлодкам выполнять более широкий круг задач. Строительство подлодок, как атомных, так и дизельных, поставлено сегодня в России на поток — равно как создание новых проектов и ремонт ранее построенных субмарин. Так что создание современного флота многоцелевых лодок, обеспечивающих присутствие в море от закрытых ТВД до океана, — вполне посильная задача. Это и дешевле, и разумнее попытки лобового соревнования с США и НАТО по числу надводных кораблей.

Большой флот Игоря Касатонова

Многое в новом документе становится понятнее, если знать того, кто, по данным ряда источников «Ленты.ру» в военном ведомстве, стоит за только что утвержденными «Основами». По мнению источников, автор ключевых положений нового документа — адмирал Игорь Касатонов, в прошлом — один из самых ярких и успешных командиров ВМФ СССР, командующий Черноморским флотом в сентябре 1991 — сентябре 1992 года. Последний его пост в ВМФ России — заместитель командующего ВМФ (1992-1999). Некоторые специалисты утверждают, что реальная причина повышения Касатонова, который в качестве командующего ЧФ делал все, чтобы сохранить единый флот в юрисдикции Москвы, — подготовка адмиралом операции, сходной с той, что была проведена Вооруженными силами России весной 2014 года.

Так или иначе, сегодня Игоря Касатонова называют одним из ключевых советников президента России Владмира Путина по военным вопросам, в первую очередь, разумеется, в сфере ВМФ. Зная высказывания Игоря Касатонова по флотским проблемам, становится понятно, откуда в «Основах» взялись несколько важных положений, включая идею строительства авианосца. Следует также обратить внимание на то, что Касатонов — сторонник «чистых» авианосцев, не отягощенных лишним для «мобильного аэродрома» вооружением. В частности, во что он говорил в интервью на телеканале «Звезда» в 2015 году:

«Авианосец никогда не будет в море один. Его всегда будут охранять корабли сопровождения. Именно на них ляжет задача по отражению воздушного нападения или противодействию подводным лодкам противника, так что авианосец должен быть именно аэродромом, а не крейсером».

Что будет

«Основы» — программный документ, но его реализация требует ряда других нормативных актов, и в первую очередь речь о документах, которые должны быть приняты в рамках утверждения новой Госпрограммы вооружений на 2018-2025 годы. Содержание этих документов (в той мере, в какой оно будет доступно для изучения) позволит судить о том, являются ли принятые «Основы» действительно указанием на приоритеты, или декларацией о благих пожеланиях. Очень хочется надеяться что при разработке этих документов будут учтены недостатки, проявившиеся в военно-морском планировании в предыдущие десять лет и во многом восходящие еще к советским временам.

Промышленные возможности России сегодня позволяют строить флот, способный выполнять задачи в том числе и в противостоянии с ВМФ США. Ключевая проблема, способная поставить под угрозу реализацию утвержденных главой государства требований к флоту, — управление этими возможностями как со стороны ВМФ, так и со стороны промышленности: в частом изменении технических заданий на уже строящиеся корабли и возникновении букета проектов вместо строительства крупных серий однотипных боевых единиц виноваты обычно и военные, и производственники. Не менее существенной является проблема управления собственно флотом: создание объединенных стратегических командований, сконцентрировавших в своих руках управление флотами и войсками округов, лишило флот, как отдельный вид Вооруженных сил, самостоятельности, необходимой для концентрации сил в удаленных районах. Решение проблемы планирования действий и управления флотом через структуры Генштаба и национального центра управления обороной вряд ли можно назвать оптимальной схемой. Возможно, это именно тот случай, когда стоит задуматься о создании в системе управления ВМФ России поста, функционально аналогичного посту руководителя военно-морских операций ВМС США.

Илья Крамник

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0626 июля

Возьмут под крыло

Для чего Росгвардии нужна собственная авиация
18:5426 июля

Колокольцев потребовал возбуждать дела о ДТП с погибшими детьми в течение суток

17:5726 июля

Генпрокуратура направила дело бывшего министра Улюкаева в суд

11:0726 июля

В Екатеринбурге осудили сбытчика 30 килограммов ртути

Силовые структуры00:4724 июля

Зато мы делаем ракеты

Почему не состоялось импортозамещение на рынке гражданского оружия
19:4826 июля

Пострадавший от действий смоленских гаишников прокурор сообщил подробности дела

16:2526 июля

Террористка из Ростова-на-Дону получила три года после сделки со следствием

09:3626 июля

Завершено расследование дела убившего девять дачников тверского стрелка

Силовые структуры00:0725 июля

Похищение в особо крупном размере

Зачем неизвестные выкрали министра строительства Дагестана
16:4426 июля

Попытавшийся выстрелить в полицейского адвокат из Москвы оказался под следствием

16:1926 июля

Шойгу объяснил усиление войск Южного военного округа

15:1625 июля

Турчинов похвастался не запрещенным минскими соглашениями минометом

Россия
Языческая сила
Картинка с викингом рассорила общину и довела до уголовного дела
На почтальона всегда стучат дважды
Кто и как ворует на почте в России
26 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки проектов, реализуемых при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ), в ИТ-парке Петрозаводского государственного университета. Слева - директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Дмитрий Песков. Второй справа - временно исполняющий обязанности главы Республики Карелия Артур Парфенчиков. Категории: Политика Репортаж: Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Карелию Место: Петрозаводск, Россия Дата события: 26.07.2017 Дата поступления: 26.07.2017 Автор: Михаил КлиментьевДовели до точки кипения
Почему в Петрозаводске Путин вспомнил о шоковой терапии
ДТП с участием шести автомобилей произошло в Москве
Путин запретил уклонистам от армии работать на госслужбе в течение 10 лет
Четверо рабочих отравились угарным газом в Новой Москве
Путин ратифицировал протокол о размещении авиагруппы ВКС России в Сирии
Все материалы
Мир
Президент Польши Анджей Дуда с супругойСудный день
Из-за планов судебной реформы поляки перессорились между собой и с Брюсселем
Клан Хаккано
Что общего у афганской террористической группировки и героев фильма про мафию
Former Utah Gov. Jon Huntsman walks on a platform Tuesday, June 21, 2011, at Liberty State Park in Jersey City, N.J., after announcing his bid for the Republican presidential nomination, (AP Photo/Mel Evans)Многодетный мормон в Спасо-хаусе
Почему Трамп хочет назначить послом в России китаиста без знания русского языка
Подозреваемый в терроризме марокканец задержан в Испании
Глава ЦРУ назвал Китай основным источником угроз для США
Древность и молодость современного Ирана
Республика через 38 лет после Исламской революции
Таиландские раболовы
Гигантские флоты с экипажами из рабов губят индонезийскую экономику
Все материалы
Бывший СССР
«Это будет военная диктатура»
Депутат Рады Михаил Добкин — о своем уголовном деле и оккупантах в Харькове
Саакашвили из США пообещал ходить по Майдану без украинского гражданства
Депутат Рады рассказал о вариантах экстрадиции Саакашвили в Грузию
На Украине санкции США против России сочли итогом выполнения минских соглашений
Захарченко отрекся от создания Малороссии
Киев заявил о лишении Саакашвили украинского гражданства
Депутат Рады сообщил о лишении Саакашвили украинского гражданства
Все материалы
Финансы
«Мы находимся глубоко в яме»
Почему в России маленькие зарплаты и низкая безработица
«Открытие» и правительство Рязанской области договорились о сотрудничестве
ФРС оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне
Задержанный в Греции россиянин был сооснователем криптовалютной биржи BTC-E
Невыплата долга Москве обойдется Киеву в 673 тысячи долларов ежедневно
Отмывшего 4 миллиарда долларов через криптовалюты россиянина задержали в Греции
Минфин России уверовал в победу над Украиной в Лондонском суде
Все материалы
Бизнес
Автобус TEBНаживка для инвестора
Как технический прогресс и научные открытия рождают аферы века
В Германии потребовали отказаться от связанных с «Северным потоком-2» проектов
Не фондом единым
Власти решили защитить дольщиков от долгостроя
Послы ЕС одобрили расширение антироссийских санкций из-за ситуации с Siemens
Группа «Сафмар» приобрела 25 процентов акций «М.Видео» за 18 миллиардов рублей
Власти Москвы проконтролируют устранение неисправностей в электричках
Шохин назвал ошибкой ситуацию с турбинами в Крыму
Все материалы
Силовые структуры
Большой флот Владимира Путина
Сможет ли ВМФ России закрепиться на втором месте в мире
Возьмут под крыло
Для чего Росгвардии нужна собственная авиация
Зато мы делаем ракеты
Почему не состоялось импортозамещение на рынке гражданского оружия
Генпрокуратура направила дело бывшего министра Улюкаева в суд
Пострадавший от действий смоленских гаишников прокурор сообщил подробности дела
Террористка из Ростова-на-Дону получила три года после сделки со следствием
Попытавшийся выстрелить в полицейского адвокат из Москвы оказался под следствием
Все материалы
Наука и техника
Схематичное изображение вращающейся черной дыры (черный цвет), бозонной оболочки (красный) и гравитационных волн (синий)Кудрявый сценарий
Раскрыт механизм усыхания черных дыр
После террористического акта на Уолл-стрит, 16 сентября 1920 годаКрасная угроза
Почему в 1917 году американцев испугал пароход, полный большевиков
Сверкая пятками
Как побег англичан от нацистов превратился в народный подвиг
Опубликован рейтинг комфортных для старости стран
Adobe похоронит Flash
В МГУ посмотрели на вспышку
Samsung изобрела съедобный телефон-банан
Все материалы
Спорт
Мужик сказал
Съеденная крыса, эфир в трусах и другие безумные обещания в спорте
Фьюри снова объявил о завершении спортивной карьеры
Британский журнал поставил Яшина на 22-е место в списке величайших футболистов
Фелпс ответил на критику за заплыв с ненастоящей белой акулой
Футболист «Зенита» показал болельщикам клуба средний палец
Тульский «Арсенал» оштрафовали за неправильный выход игроков из автобуса
В тульском «Арсенале» пообещали продолжить нарушать регламент РФПЛ
Все материалы
Культура
И тропинка, и лесок, в поле каждый колосок
Лучшие снимки финалистов фотоконкурса «Точка на карте. Память места»
Кирилл Разлогов: Превратности словоупотребления
Почему неуместны некоторые указы
На поклон
Николай II глазами кино — пока без «Матильды»
Паттинсон рассказал о конфликте с авторами «Сумерек» из-за своей печальности
Селена Гомес спела про любовный фетиш в новом клипе
Посол Венесуэлы назвал народ ответственным за измененный текст Despacito
Работа Бэнкси названа самым любимым произведением искусства в Великобритании
Все материалы
Интернет и СМИ
«Топай на телевидение, твое место там!»
Как Малахов и Дружко превращают YouTube в зомбоящик ради денег и славы
Brazzers выпустит порнопародию на «Игру престолов»
Гламур и село
Он родился в деревне, подружился с Жаном Рено и снимал звезд «Оскара»
Испуганный котенок «спас» Пизанскую башню от падения
В сети нашли обладателя самого чудовищного рабочего стола в мире
Сергея Дружко признали врагом Украины
Британка обнаружила умершую мать на панорамах Google
Все материалы
Ценности
Доказать телом
Разные степени обнаженности на выставке Miami Swim Week
Пляжный вариант
Боевой макияж для героинь курортных романов
Найден способ красить волосы «под единорога» с помощью планшета из оргстекла
Victoria's Secret обеспечила женщин гладкими бюстгальтерами
«Нецензурный» костюм Конора Макгрегора поступил в продажу
Российский бренд создал золотые телефоны для военных и сотрудников ФСБ
Объявлена дата выпуска полностью электрического MINI
Все материалы
Путешествия
Лететь нельзя вернуть
Что нужно знать о возвратных и невозвратных билетах
Добро пожаловать в Бурятию!Байкал, музыка, дацан...
Как влюбиться в Бурятию за три дня
Хочу в тюрьму
Как законопослушному туристу с комфортом заехать на хату
Снятый с рейса Delta россиянин рассказал свою версию произошедшего
Франция ускорит выдачу виз россиянам до двух суток
Оскорблявшего русских пассажира побили во время рейса Москва — Барселона
Голая пьяная туристка вызвала переполох на пляже в Таиланде
Все материалы
Из жизни
«Все люди здесь — инопланетяне»
История москвички, переехавшей в Японию
Одноногий бандит
Инвалиды способны на многое, даже на убийства, грабежи и наркоторговлю
Уинстон Блэкмор в полигамном коммьюнити БонтифулОтец-молодец
Как сделать 800 детей и не платить алименты
Мелания и Иванка Трамп попали в список самых красивых политиков Вашингтона
Белка оставила без электричества 45 тысяч человек в Калифорнии
Сотня Санта-Клаусов собралась в Копенгагене на рождественский конгресс
В ЮАР бегемот забрел на заправку
Все материалы
Тест-драйв «Автомобиля года-2017»
Российский тест Peugeot 3008
5 марок, которые делают деньги в России на корпоративных продажах
И еще пять, которые делают их на частниках
Какие видами спорта можно заняться прямо в машине
Керлинг, Pacman и футбол за рулем автомобиля
Тест: угадай первые машины автодизайнеров
Знаете ли вы, с чего начинали главные автомобильные художники современности?
Американские военные сняли на видео уничтожающие машины ракеты
Вышел трейлер новой части игры Need For Speed
Девушка на MINI залила в мотор вместо масла омывайку
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы