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Подводный дефицит

Какие субмарины получит ВМФ России по новой госпрограмме вооружений

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Фото: Воркунков Максим / Севмаш

Новая госпрограмма вооружений (ГПВ) на 2018-2025 годы, вступающая в действие с января 2018-го, по имеющимся сведениям, серьезно сокращает расходы на ряд дорогостоящих программ. Сильнее прочих ограничения скажутся на планах перевооружения ВМФ России, однако обновление подплава продолжится.

Ставка на подводный флот как основу боевых возможностей ВМФ характерна для отечественной военной доктрины уже много десятилетий, особенно после возникновения ядерного оружия и ядерной энергетики. О соотношении возможностей подплава и надводного флота можно спорить очень долго, но, так или иначе, подводный флот остается ведущим в составе ВМФ России, а его перевооружение считается приоритетным в ряду других программ, реализуемых в интересах ВМФ.

Подводное основание

Ключевая программа, реализация которой практически не зависит от экономических колебаний, — переоснащение стратегических ядерных сил (СЯС), в том числе морского компонента. На сегодняшний день ВМФ России, наряду с ракетоносцами советской постройки, располагает тремя ракетными подводными крейсерами стратегического назначения проекта 955 «Борей», переданными флоту в 2013-2014 годах. Еще пять субмарин, находящиеся на различных стадиях строительства, должны войти в строй в 2018-2021 годах.

Строительство всех этих лодок финансировалось в рамках предыдущих программ — ГПВ на 2006-2015 и 2011-2020 годы, и, по имеющимся данным, продолжение серии зависит в первую очередь от политических решений в сфере сокращения ядерных вооружений. Учитывая паралич российско-американских отношений и весьма высокую вероятность того, что к 5 февраля 2021 года договор СНВ-3 не будет ни продлен, ни заменен новым соглашением, в начале 2020-х России с целью сохранения имеющегося ударного потенциала, вполне возможно, придется решать вопрос замены последних советских ракетоносцев проекта 667БДРМ на новые подлодки. О том, чем их заменить, мы поговорим ниже.

Многоцелевая недостаточность

Сейчас в состав флота формально входят 26 многоцелевых субмарин шести разных проектов, половина из которых находится в ремонте (либо в его ожидании), а из другой половины реально боеготовы в каждый момент времени, по мнению опрошенных «Лентой.ру» военных специалистов, 6-8 атомоходов — от носителей противокорабельных ракет проекта 949А до подводных охотников проектов 971, 945 и 671РТМК. Столь малые силы не позволяют флоту гарантировать выполнение возложенных на многоцелевые лодки задач, будь то защита собственных стратегических ракетоносцев в районах развертывания, слежение за «стратегами» вероятного противника или сопровождение его авианосных соединений.

В ближайшие несколько лет число лодок третьего поколения, как и их разнообразие, заметно сократится — в составе ВМФ останется не более 10 субмарин советских проектов. Скорее всего, это будут четыре носителя крылатых ракет проекта 949А, модернизированных со сменой главного ракетного комплекса, и шесть «охотников» проекта 971, также прошедших глубокую модернизацию. Кроме того, в 2018-2022 годах завершится ввод в строй заказанных в рамках ГПВ 2011-2020 шести атомных подводных лодок проекта 885М «Ясень-М», которые присоединятся к головному «Ясеню» — К-560 «Северодвинск», переданному флоту в 2013 году.

Урезание расходов на ВМФ, очевидно, заставило умерить аппетиты в плане модернизации — так, судя по имеющейся информации, флот отказался от запланированного ремонта и модернизации подводных лодок проекта 945 «Барракуда». Решение об их утилизации также пока не принято. Впрочем, весьма долговечные титановые корпуса этих прочных субмарин, как и их усовершенствованных одноклассников проекта 945А «Кондор», в настоящее время находящихся в строю, позволяют отложить это решение до лучших времен.

Также сократили число модернизируемых субмарин проектов 971 и 949А. Предполагалось переоборудование 12 лодок — по шесть в каждом проекте. Теперь речь идет о 8 или 10 лодках, в том числе четырех — проекта 949А, и четырех или шести — проекта 971. «Охотники за авианосцами» проекта 949А получат новый главный ракетный комплекс: вместо 24 пусковых установок для тяжелых ПКР П-700 комплекса «Гранит» модернизированный «Антей» будет располагать 72 универсальными пусковыми для крылатых ракет различных типов комплексов «Калибр» и «Оникс». Кроме того, для лодок обоих проектов модернизация означает практически полную замену бортового гидроакустического оборудования и электроники.

На Дальнем Востоке уже модернизируются два атомных подводных крейсера проекта 949А — К-132 «Иркутск» и К-442 «Челябинск», на севере — две субмарины проекта 971 — К-461 «Волк» и К-328 «Леопард». Однако, по мнению специалистов, стоимость этих работ близка к цене постройки нового атомохода: лодки советских проектов, как правило, не предназначались для глубокой модернизации с продлением срока службы, после 25-30 лет в строю их ожидало списание с заменой на новые субмарины.

Так или иначе, число находящихся в строю многоцелевых атомных субмарин, не говоря уже о количестве лодок, технически пригодных для выполнения боевых задач, оценивается как абсолютно недостаточное. Модернизация 8-10 лодок советских проектов вкупе со строительством семи субмарин проекта 885/885М даст флоту 15-17 современных многоцелевых АПЛ, что позволит поддерживать в постоянной боевой готовности 8-10 многоцелевых атомоходов, уменьшив при этом проектный разнобой. Но для выполнения стоящих перед флотом задач нужно как минимум вдвое больше.

Отечественная судостроительная промышленность готовится к серийному строительству лодок следующего поколения. Однако в ближайшие 1-2 года не исключено продолжение строительства АПЛ проекта 885М с некоторыми доработками: освоенность проекта и снижение в ходе развертывания серийного производства цен на ряд ключевых агрегатов, включая главную энергетическую установку и вооружение, делают серийные «Ясени» заметно более дешевыми кораблями по сравнению с головным корпусом, цена которого в начале 2010-х годов превышала 110 миллиардов рублей. Это делает вероятным заказ еще 2-3 субмарин данного проекта в 2018-2019 годах с последующим переходом к строительству новой подлодки.

Многопрофильная «Хаски»

Вопрос о проектировании в России АПЛ нового поколения возник еще в 2013-2014 годах, причем речь шла о многоцелевой субмарине. Затем ряд источников сообщил о стратегической лодке, некоторые же СМИ говорили о подготовке строительства некоей «универсальной» подводной лодки, объединяющей возможности стратегической и многоцелевой. В качестве шифра проекта в СМИ приводится наименование «Хаски». Закладка головной лодки нового поколения ожидается в 2020-2021 годах.

Суммируя имеющуюся информацию, можно прийти к следующим выводам:

1. Речь идет о проектировании семейства АПЛ трех основных классов — стратегический ракетоносец и две многоцелевые лодки: атомный подводный крейсер — носитель крылатых ракет, и «подводный охотник» с преимущественно минно-торпедным вооружением.

2. Новое семейство лодок будет унифицировано по базовым общекорабельным системам, включая в первую очередь энергетику, а также системы управления и гидроакустику.

3. Базовый проект семейства — многоцелевая подлодка с минно-торпедным вооружением, возможностью применения крылатых ракет из торпедных аппаратов, подводным водоизмещением, предположительно, в пределах 8-9 тысяч тонн и скоростью хода 32-33 узла. Субмарина также должна иметь возможность нести боевых пловцов и их аппараты. Проекты носителя крылатых ракет и «стратега» отличаются дополнительными отсеками прочного корпуса с пусковыми установками для соответствующих видов оружия.

4. Не исключено, что на ракетных лодках этого поколения будет реализован принцип универсальных пусковых установок, позволяющих размещать в шахте либо одну баллистическую ракету, либо контейнер на 5-7 крылатых ракет разных типов.

5. Лодки будут достаточно консервативными в плане энергетики, смогут использовать конструкции блочных паротурбинных установок с водо-водяными энергетическими реакторами, отработанными на строящихся в настоящее время субмаринах проектов 885 и 955.

6. Экономика проекта должна позволить строительство не менее 16-20 многоцелевых субмарин (и возможность продолжения) с закладкой в течение каждых двух лет в среднем трех субмарин и сроком постройки от закладки до сдачи заказчику в районе 4-4,5 лет. Таким образом, первых субмарин нового проекта стоит ожидать в районе 2025 года, сдача последних кораблей серии — в середине 2030-х.

7. Наличие в семействе АПЛ нового поколения стратегической субмарины позволит продолжить перевооружение морских стратегических ядерных сил в 2020-х годах, если компромисс по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений между Россией и США (а также другими ядерными державами) не будет достигнут.

Дизельный компромисс

Программа обновления дизельных субмарин, призванных решать задачи на «закрытых» театрах Балтийского, Черного, Средиземного, Японского морей и вблизи побережья на Северном Ледовитом и Тихом океанах, также вызывает ряд вопросов. Очевидная неготовность нового проекта 677 «Лада», на который некогда возлагались очень большие надежды, заставила перевооружать «дизельные» соединения Черноморского и Тихоокеанского подплава на лодки предшествующего проекта 636. Причем заказ на эти субмарины, уже составляющий 12 единиц, может быть увеличен.

Сменить эти субмарины на стапеле должна была лодка нового проекта, получившего шифр «Калина». В 2016 году было объявлено, что строительство субмарин этого типа начнется уже в 2018-м. Однако год спустя, 28 июня 2017-го, на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге заместитель командующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук сообщил, что в ближайшее время будут законтрактованы две серийные подводные лодки проекта 677. Их намерены строить на «Адмиралтейских верфях» до 2025 года, c последующим продолжением. О судьбе проекта «Калина» при этом не упоминалось.

В сочетании с новостями 2016 года о начале морских испытаний воздухонезависимых энергетических установок российской разработки можно предположить, что отечественной промышленности удалось решить основные проблемы, препятствовавшие развертыванию серийной постройки лодок проекта 677. Что касается количества новых кораблей, следует ожидать, что к концу 2020-х годов флот будет располагать 12-18 субмаринами проекта 636, и 6-9 лодками нового поколения, главная особенность которых — резкое увеличение дальности подводного хода за счет наличия воздухонезависимой энергетической установки.

Илья Крамник

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