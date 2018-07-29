Российский флот пополнится новыми кораблями

Военно-морской флот России получит 26 новых кораблей, катеров и судов в 2018 году. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Всего за 2018 год флот должен получить 26 новых кораблей, катеров и судов, в том числе четыре корабля с ракетным комплексом “Калибр”», — сказал он.

Президент напомнил, что в этом году на флот уже поступило четыре надводных корабля, один противодиверсионный катер и три судна обеспечения. «Хорошие темпы перевооружения и модернизации — это огромная заслуга работников нашей судостроительной отрасли, результат их профессионализма и ответственного отношения к делу», — заключил он.

В июле в боевой состав Военно-морского флота России был включен первый фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Он вошел в 43-ю ракетную дивизию кораблей Северного флота.

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