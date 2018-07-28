Российский флот обзавелся новейшим фрегатом

Первый фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» включен в боевой состав Военно-морского флота России. Торжественная церемония подъема Андреевского флага на корабле прошла в субботу, 28 июля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, фрегат вошел в 43-ю ракетную дивизию кораблей Северного флота. Отмечается, что в воскресенье, 29 июля, он примет участие в параде в честь Дня ВМФ.

«Это головной фрегат в серии кораблей дальней морской зоны, построенный для Военно-морского флота. Таких фрегатов будет у нас четыре», — пояснил в ходе церемонии заместитель главкома ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.

Он также отметил, что Северное проектно-конструкторское бюро уже приступило к созданию проекта модернизированых фрегатов 22350М. Первый подобный корабль планируется передать флоту уже в 2026 году.

Головной корабль проекта 22350 «Адмирал Горшков» был заложен в начале 2006 года и спущен на воду осенью 2010-го. В ноябре 2014 года корабль впервые вышел на испытания. При этом передачу фрегата ВМФ России неоднократно переносили из-за необходимости еще раз испытать все системы корабля. Экипаж корабля составляет более 170 человек. Фрегат может развивать скорость до 29 узлов. На его вооружении находятся ракеты «Оникс» и «Калибр», а также зенитные ракетные комплексы «Полимент-Редут».

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