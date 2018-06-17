Российские ракетные корабли вошли в Средиземное море

Ракетные корабли «Град Свияжск» и «Великий Устюг» миновали проливы Босфор и Дарданеллы и вошли в Средиземное море. Об этом в воскресенье, 17 июня, сообщают РИА Новости со ссылкой на отдел информационного обеспечения российского Черноморского флота.

Отмечается, что военные корабли вошли в акваторию Средиземного моря в рамках планового перехода из Севастополя. Они должны присоединиться к ВМФ России в дальней морской зоне.

В Средиземном море находятся около 15 российских боевых кораблей и судов обеспечения. Среди них — фрегат «Адмирал Григорович», на борту которого размещаются крылатые ракеты «Калибр».

В мае президент России Владимир Путин пообещал, что корабли, оснащенные крылатыми ракетами «Калибр», будут нести в акватории Средиземного моря постоянное дежурство.

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