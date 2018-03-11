Навигацию у берегов Сирии закрыли из-за российских ракетных стрельб

Корабли Военно-морского флота России в понедельник могут провести пуски ракет из акватории восточного Средиземноморья у побережья Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на международное извещение для авиационного персонала NOTAM и навигационное предупреждение для мореплавателей.

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В сообщении говорится о проведении «испытательных ракетных пусков» в период с 8:00 до 18:00 мск и указаны координаты закрытого района.

Агентство уточняет, что на данный момент в Средиземном море находятся около 15 российских боевых кораблей и судов обеспечения. Среди них — фрегат «Адмирал Григорович», на борту которого размещаются крылатые ракеты «Калибр».

Россия проводила в Сирии операцию против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) с сентября 2015 года по запросу Дамаска. 11 декабря 2017-го президент России Владимир Путин распорядился начать вывод войск из Сирии.

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