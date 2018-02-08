Выпущенные с моря по террористам российские ракеты подсчитали

Военно-морской флот России применил свыше 100 ракет, помогая бороться с террористами в Сирии. Об этом заявил его главком Владимир Королев в четверг, 8 февраля, передает «Интерфакс».

«За время операции силами ВМФ было выполнено более 10 ракетных ударов с применением более 100 ракет и уничтожено более 80 объектов незаконных вооруженных формирований», — рассказал он. Королев добавил, что было отработано применение крылатых ракет морского базирования «Калибр».

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По словам главкома, во время операции ВМФ получил первый в своей истории опыт боевого применения корабельной авианосной группы. «Корабельной авиацией с "Адмирала Кузнецова" выполнено более 400 боевых вылетов. Уничтожено более 1300 целей незаконных вооруженных формирований», — отметил он. Королев подчеркнул, что такие силы со времен Второй мировой войны применялись впервые.

Россия проводила в Сирии операцию против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) с сентября 2015 года по запросу Дамаска. 11 декабря 2017-го президент России Владимир Путин распорядился начать вывод войск из Сирии.

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