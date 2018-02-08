Коалиция США нанесла удар по войскам Асада

Коалиция во главе с США по борьбе с группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) нанесла удар по правительственным сирийским войскам. Об этом со ссылкой на пресс-службу штаба операции Inherent Resolve сообщают РИА Новости.

Причиной удара называется атака войск Асада на штаб «Сирийских демократических сил» (SDF), где находились военные советники возглавляемой США коалиции. «Для защиты коалиционных и партнерских сил коалиция нанесла удары по атакующим силам, чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с группировкой ИГ», — говорится в сообщении.

Материалы по теме В гости к вам пришел джихад Куда отправятся боевики ИГ после разгрома в Сирии и Ираке

Информации о пострадавших от удара коалиции не сообщается. Как замечают в штабе Inherent Resolve, основной задачей там считают борьбу с ИГ, но оставляют за собой право на самозащиту.

В конце января стало известно, что от действий возглавляемой США коалиции в Сирии погибло 10900 человек, 2815 из них были мирными жителями. В том числе, погибло 655 детей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!