Выяснено происхождение попавшего к ИГ через американцев оружия

Оружие, поставленное Соединенными Штатами сирийским повстанцам, могло попасть в руки боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Это следует из доклада, представленного британской организацией Conflict Armament Research (CAR), которая занимается мониторингом поставок оружия.
Исследователи изучили около 40 тысяч единиц огнестрельного оружия и боеприпасов, обнаруженных на территории, которую занимали боевики ИГ. Как отмечается в докладе, все это оружие джихадисты могли похитить у сирийских повстанцев спустя всего пару недель после того, как те получили его от США.
Как уточняется в докладе, большая часть найденных у ИГ 73-миллиметровых ракет произведена в Румынии, Болгарии и Иране. В частности, речь идет о ракетах, которые США приобрели у Румынии в 2013 и 2014 годах — контейнеры с соответствующими номерами партий были обнаружены в восточной Сирии и в иракском городе Фаллуджа. По данным, полученным CAR от румынских официальных лиц, условия договора предусматривали соглашение, согласно которому Соединенные Штаты не имели права реэкспортировать приобретенное оружие.
Также стало известно, что 12 декабря 2015 года Болгария экспортировала в США противотанковые ракетные комплексы, которые затем были переданы повстанцам. Однако уже спустя 59 дней иракская федеральная полиция обнаружила обломки одного из этих комплексов после боя в городе Рамади.
В результате, отмечается в докладе, в руки боевиков ИГ попало оружие, которое стало угрожать силам самой международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США.
В начале октября официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил, что США не поставляют оружие «Исламскому государству» и другим радикальным группировкам в Сирии. По его словам, подобная информация — пропагандистская кампания России и режима президента Сирии Башара Асада, устроенная ради дискредитации США и действий международной коалиции.