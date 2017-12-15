Выяснено происхождение попавшего к ИГ через американцев оружия

Оружие, поставленное Соединенными Штатами сирийским повстанцам, могло попасть в руки боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Это следует из доклада, представленного британской организацией Conflict Armament Research (CAR), которая занимается мониторингом поставок оружия.

Исследователи изучили около 40 тысяч единиц огнестрельного оружия и боеприпасов, обнаруженных на территории, которую занимали боевики ИГ. Как отмечается в докладе, все это оружие джихадисты могли похитить у сирийских повстанцев спустя всего пару недель после того, как те получили его от США.

Как уточняется в докладе, большая часть найденных у ИГ 73-миллиметровых ракет произведена в Румынии, Болгарии и Иране. В частности, речь идет о ракетах, которые США приобрели у Румынии в 2013 и 2014 годах — контейнеры с соответствующими номерами партий были обнаружены в восточной Сирии и в иракском городе Фаллуджа. По данным, полученным CAR от румынских официальных лиц, условия договора предусматривали соглашение, согласно которому Соединенные Штаты не имели права реэкспортировать приобретенное оружие.

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Также стало известно, что 12 декабря 2015 года Болгария экспортировала в США противотанковые ракетные комплексы, которые затем были переданы повстанцам. Однако уже спустя 59 дней иракская федеральная полиция обнаружила обломки одного из этих комплексов после боя в городе Рамади.

В результате, отмечается в докладе, в руки боевиков ИГ попало оружие, которое стало угрожать силам самой международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США.

В начале октября официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил, что США не поставляют оружие «Исламскому государству» и другим радикальным группировкам в Сирии. По его словам, подобная информация — пропагандистская кампания России и режима президента Сирии Башара Асада, устроенная ради дискредитации США и действий международной коалиции.

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