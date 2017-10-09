В Пентагоне отвергли обвинения в поставке оружия сирийским боевикам

США не поставляют оружие боевикам террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и другим радикальным группировкам в Сирии, заявил в понедельник, 9 октября, официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон, комментируя обвинения Минобороны Сирии. Его слова приводит ТАСС.

«Без сомнения, эти заявления смехотворны и не соответствуют действительности», — отметил Пэхон.

По его словам, подобная информация «представляет собой пропагандистскую кампанию России и режима [президента Сирии Башара Асада] с целью дискредитировать США и успешную борьбу коалиции против ИГ в Сирии».

Пэхон также подчеркнул, что ВС США осуществляют свои задачи в Сирии «на основании борьбы с терроризмом».

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Ранее в понедельник начальник Главного оперативного управления сирийской армии дивизионный генерал Али Аль-Али заявил, что США в период с 5 июня по 15 сентября этого года поставили террористам в Сирию 1421 грузовик с военным имуществом и вооружением. «Это оружие якобы предназначалось для борьбы с террористами, но в конечном счете оно попало в руки боевиков ИГ и "Джабхат ан-Нусры"», — уточнил он.

В начале октября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что американская военная база в Эт-Танфе на сирийско-иорданской границе превратилась в «черную дыру», откуда совершают вылазки мобильные группы боевиков ИГ.