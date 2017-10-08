У боевиков ИГ нашли советскую пушку М-46

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Сирийские военные обнаружили на освобожденных от боевиков «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) территориях в районе города Акербат большой арсенал оружия. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.

Найдено большое количество крупнокалиберных пулеметов и боеприпасов к ним, а также тяжелое вооружение, в том числе советская буксируемая пушка М-46 калибра 130 миллиметров. Авторы канала уточняют, что все это оружие было захвачено боевиками у военных.

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«Без поддержки авиации джихадисты могли бы еще долго обороняться с таким количеством оружия», — отмечает Directorate 4.

16 сентября в штабе российской группировки войск в Сирии рассказали, что в районе Акербата, использовавшегося для подготовки наступления на Дейр-эз-Зор, были уничтожены более трех тысяч объектов инфраструктуры террористов, сообщало РИА Новости. Сам Акербат освободили 2 сентября. По утверждению военных, город был подготовлен к круговой обороне и имел множество подземных ходов, бункеров и укрытий.

Советская пушка М-46, созданная во второй половине 1940-х годов, продолжает состоять на вооружении в десятках стран мира. В Сирии ее используют как военные, так и различные незаконные вооруженные формирования, устанавливающие эти орудия на бронированные машины кустарного производства, которые известны как ган-траки.