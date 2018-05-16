Путин пообещал оставить «Калибры» в Средиземном море

Российские корабли, оснащенные крылатыми ракетами «Калибр», будут нести постоянное дежурство в Средиземном море. Об этом в среду, 16 мая, заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит «Интерфакс».

«В текущем году запланировано 102 похода кораблей и подводных лодок. При этом в связи с сохраняющейся угрозой вылазок террористов в Сирии в Средиземном море наши корабли с крылатыми ракетами "Калибр" будут нести постоянную боевую вахту», — сообщил российский лидер в ходе совещания по военному строительству в Сочи.

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По его словам, высокая боеготовность и эффективность Военно-морских сил служат важнейшим фактором экономической безопасности страны и поддержания стратегического паритета. Кроме того, это «значимый инструмент обеспечения наших национальных интересов», подчеркнул Путин.

Президент отметил, что в последние годы география присутствия российского флота существенно расширилась. В частности, речь идет о Средиземном море, Северной Атлантике и морском пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона, пояснил глава государства.

В настоящее время в Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра, в состав которой входят до 15 боевых кораблей и судов обеспечения. Так, фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович», а также дизельные подводные лодки неоднократно наносили удары «Калибрами» по действующим на территории Сирии террористическим группировкам, в том числе по «Исламскому государству» (ИГ, запрещено в России).

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