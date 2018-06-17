На дне Финского залива нашли легендарный корабль

Международная финско-российская команда обнаружила в Финском заливе один из легендарных кораблей русского флота — эскадренный миноносец «Новик». Об этом сообщил руководитель российской экспедиции Константин Богданов, передает РИА Новости.

Корабль был обнаружен в районе мыса Юминда на глубине 75 метров. Его корпус разломан на две части из-за подрыва на мине. «Носовая часть перевернута вверх килем, а корма с орудиями и надстройкой на ровном киле, на корме четко читается название корабля на момент гибели — "Яков Свердлов" и герб СССР», — рассказал Богданов.

Судно нашли с помощью гидролокационного поиска. 16 июня в результате погружения специалисты произвели идентификацию корабля, осмотрели его и изучили разлом от взрыва. Выяснилось, что в результате подрыва мины судно почти разорвало на две части в районе второй дымовой трубы.

По словам Богданова, место гибели корабля определил российский историк Михаил Иванов. Изучив немецкие архивные материалы, он нашел отчеты с данными об ошибочном бомбометании в 1943 году по некоему объекту, который немцы приняли за советскую подводную лодку.

«Новик» — эскадренный миноносец Российского флота. К моменту ввода в строй в 1913 году он был самым быстрым кораблем в мире. Активно использовался во время Первой мировой войны на Балтике. Затонул 28 августа 1941 года в ходе Таллинского перехода из-за взрыва немецкой мины.

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