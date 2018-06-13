Найден набитый бриллиантами затонувший корабль

Британские исследователи под руководством подводного археолога Дэвида Гиббинса (David Gibbins) обнаружили фрагменты затонувшего в XVII веке торгового судна, перевозившего сокровища, нынешняя стоимость которых составляет около 10 миллионов долларов. Дайверы нашли пушки и якорь, однако местонахождение клада пока остается неизвестным, пишет New York Post.

Британское судно «Президент», принадлежавшее Ост-Индской компании, затонуло в 1684 году, когда возвращалось из Индии, нагруженное жемчугом и бриллиантами. Шторм унес жизни почти всех членов команды, переживших нападение пиратов и изможденных продолжительным голодом. Выжили только два человека, которые сумели зацепиться за скалы и добраться до берега залива Маунтс, расположенного рядом с городом Портливен (Англия). Впоследствии голландский картограф Иоганн ван Келлен отметил на карте графства Корнуолл место кораблекрушения.

Предполагаемые останки судна были впервые найдены ныряльщиками почти 20 лет назад, однако Акт об охране затонувших судов 1973 года затруднял их изучение. С тех пор фрагменты корабля оказались занесены песком.

Правительственная организация Historic England дала разрешение Гиббинсу и его команде на исследование обломков «Президента», которые из-за недавних штормов вновь показались на поверхности дна. В ходе изысканий подводные археологи обнаружили семь пушек и якорь, принадлежащие судну и находящиеся всего лишь в нескольких метрах от побережья на глубине менее семи метров.

По словам специалистов, с момента кораблекрушения сокровища, перевозимые судном, оставались нетронутыми. Они могут быть найдены в ходе дальнейших исследований.

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