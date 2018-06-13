Наука и техника
 
Последние новости
Премьер-министр Грузии подал в отставку
Лубутен отвоевал красную подошву
Крыму вернули свет
На Ураза-байрам в Москве придут фанаты  
Убийцу друга Деда Хасана спрятали в женском СИЗО от мстителей
Раскрыты подробности приквела «Игры престолов»
У многодетной россиянки незаконно отобрали пятерых детей
«Самая массовая оргия» провалилась
Сборную Англии поселили в отель с видом на пепелище
Новости партнеров

Найден набитый бриллиантами затонувший корабль

Перейти в «Мою Ленту»

Британские исследователи под руководством подводного археолога Дэвида Гиббинса (David Gibbins) обнаружили фрагменты затонувшего в XVII веке торгового судна, перевозившего сокровища, нынешняя стоимость которых составляет около 10 миллионов долларов. Дайверы нашли пушки и якорь, однако местонахождение клада пока остается неизвестным, пишет New York Post.

Британское судно «Президент», принадлежавшее Ост-Индской компании, затонуло в 1684 году, когда возвращалось из Индии, нагруженное жемчугом и бриллиантами. Шторм унес жизни почти всех членов команды, переживших нападение пиратов и изможденных продолжительным голодом. Выжили только два человека, которые сумели зацепиться за скалы и добраться до берега залива Маунтс, расположенного рядом с городом Портливен (Англия). Впоследствии голландский картограф Иоганн ван Келлен отметил на карте графства Корнуолл место кораблекрушения.

Предполагаемые останки судна были впервые найдены ныряльщиками почти 20 лет назад, однако Акт об охране затонувших судов 1973 года затруднял их изучение. С тех пор фрагменты корабля оказались занесены песком.

Правительственная организация Historic England дала разрешение Гиббинсу и его команде на исследование обломков «Президента», которые из-за недавних штормов вновь показались на поверхности дна. В ходе изысканий подводные археологи обнаружили семь пушек и якорь, принадлежащие судну и находящиеся всего лишь в нескольких метрах от побережья на глубине менее семи метров.

По словам специалистов, с момента кораблекрушения сокровища, перевозимые судном, оставались нетронутыми. Они могут быть найдены в ходе дальнейших исследований.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Divers discover 334-year-old shipwreck with $10M in treasure
В Израиле нашли груз древнеримского мусора из статуй богов
Найдены два пропавших корабля кайзеровской Германии
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:05Сегодня

Возвращение гения

Лесбийские страсти и похороны великих: главные игры Е3 2018
12:44Сегодня

Израиль показал нового убийцу «Панцирей»

21:0011 июня

В США признали уникальность российских С-500

14:12Сегодня

Все подлодки с ядерным оружием уместили на одной картинке

Наука и техника23:00 4 июня

Обойдетесь

Главные новинки крупнейшей конференции Apple
09:45Сегодня

Россия создала аналог американского RQ-4 Global Hawk

09:4111 июня

Названо число ядерных боевых зарядов у КНДР

11:36Сегодня

«Ангара-5» запустит 600 спутников

Наука и техника00:0630 ноября 2017
Красноармейцы в финском плену. Лагерь в области Париккала

«Красноармейцы — голодные и нищие колхозники»

Сталин обрек тысячи солдат на мучительную смерть и подарил Финляндию Гитлеру
00:5712 июня

Ученые создали образ идеальной женщины и испугались

18:1110 июня

Ежедневное употребление яиц оказалось полезным

05:22Сегодня

Создан препарат против невосприимчивого к лечению рака

Россия
Тупиковый путь
Этот город построили немцы, а теперь там пытаются выжить русские
Вне себя
Они режут, царапают и прижигают себя. Так им становится легче
«Чики, жиги — мы на стиле»
Россияне убивают старые Жигули в диком дрифте: репортаж «Ленты.ру»
Весь Крым остался без света
Сироты Приморья объявили голодовку в центре Владивостока
В Госдуме предостерегли россиянок от межрасовых связей и интима с иностранцами
Полицейских облили водой из самолета
Все материалы
Мир
Ким Чен Ын и Дональд ТрампВремя покажет
Ким Чен Ын и Трамп творят историю без участия России. А так можно было?
Нидерланды поверили в ЕС после крушения малайзийского Боинга
Подсчитана стоимость встречи Трампа и Ким Чен Ына
Германия призвала ЕС сплотиться против США и России
Россия ответила на обвинения США по Сирии
Черный товар
Они ловят девочек и превращают их тела в фабрики детей. Младенцы идут на продажу
Белый господин
Он мог объединить Америку и прекратить кровавые погромы. Его застрелили и забыли
Все материалы
Бывший СССР
Александр ЛукашенкоБелорусский поток
Олигархи зарабатывают для Лукашенко миллионы долларов на контрабанде в Россию
Вскрыли консервы
На Украине делают современное оружие из подручных средств. Покупают даже шейхи
Устроившая разнос СБУ писательница снова разозлилась из-за русского языка
Полтора десятка украинских областей останутся без газа
Крымских детей обвинили в работе на ФСБ
В Донбассе заметили ряженых украинских солдат
Виды Даугавпилса, Латвия«Эта публика бесстыдно лжет»
В Латвию понаехали новые русские. Они куда лучше прежних
Все материалы
Экономика
Посадил на колеса
Он заставил Америку ездить на машинах и поддержал Гитлера. Но помог ему СССР
Швеция объяснила Украине неизбежность «Северного потока-2»
Зажрались
Россияне заплатят за нормальную еду. Будет дорого, но полезно
Власти увидели апокалипсис в бензине по 100 рублей
Производство автомобилей на Украине рухнуло почти в сто раз
Правительство определилось с повышением пенсионного возраста
Россия заплатит за Донбасс
Все материалы
Силовые структуры
Рванули когти
Они бегут от правосудия и заметают следы. Сыщики не дают им спать спокойно
Похитители смерти
Они охотились за радиацией в лихие 90-е. Убийственное излучение их не пугало
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Собянин пересадил гаишников на электромотоциклы
Убийцу друга Деда Хасана спрятали в женском СИЗО от мстителей
Наехавшая на людей «Газель» побуксовала и попала на видео
Главу Серпуховского района Подмосковья задержали после обысков
Все материалы
Наука и техника
Возвращение гения
Лесбийские страсти и похороны великих: главные игры Е3 2018
Обойдетесь
Главные новинки крупнейшей конференции Apple
«Не заболтайся до смерти»
Американская пропаганда Холодной войны требовала молчать и ненавидеть коммунизм
Израиль показал нового убийцу «Панцирей»
Все подлодки с ядерным оружием уместили на одной картинке
Россия создала аналог американского RQ-4 Global Hawk
«Ангара-5» запустит 600 спутников
Все материалы
Спорт
«Мужество? Не смешите меня»
Американцы вывезли лучшего хоккеиста из СССР. Он стал дезертиром и предателем
Хулен ЛопетегиИспания уволила главного тренера
До старта чемпионата мира сутки? Не проблема!
Сборная Испании обрела нового тренера за сутки до старта ЧМ
Сборную Англии поселили в отель с видом на пепелище
Рафаэль Надаль«Есть один парень, он всегда фаворит»
Надаль снова выиграл «Ролан Гаррос». Его ничто не остановит
Чемпионат мира 2026 года примут три страны
Болельщикам сборной России посоветовали молиться о чуде
Все материалы
Культура
«Я был среди тех, в кого стреляли»
Один из главных писателей Израиля о религиозных войнах, марихуане и вшах
Театр одного писателя
Артисты со всего мира едут в Тульскую область, чтобы рассказать о Льве Толстом
«Отрыжка, порча воздуха и сдавленные вопли в подушку»
Как правильно пить дома в нижнем белье — практическое руководство
Говорухин впал в кому
Робби Уильямс отказался петь Party Like A Russian на чемпионате мира
Говорухина нашли в Барвихе после сообщений о смерти
Назван лучший мультфильм всех времен
Все материалы
Интернет и СМИ
Хотели пожестче
Изнасилования на экране никому не нужны. На смену жестокому порно приходит добро
В Киеве убит* журналист Аркадий Бабченко
Он прошел две войны в Чечне и уехал на Украину из-за угроз в России
Миссионерская поза
Он обдирал христиан, утаил изнасилование и отмотал срок. А теперь вернулся
Хакеры взломали жертву авиакатастрофы над Синаем и поглумились над ней
Стал известен список собираемых Facebook данных о пользователях
Миллионы футбольных фанатов оказались под угрозой слежки
Путин на танке попал на обложку Charlie Hebdo
Все материалы
Ценности
Правее правого
Как и где одевались скинхеды в России
Продавцы грез
Об этих платьях мечтали миллионы. Теперь их продают за копейки
Петушиные бои
Над ней смеялись, теперь по ней скучают. Культовая одежда современного футбола
Порнозвезды снялись в кроссовках Канье Уэста
Полная модель изощренно отомстила насмехавшимся над ней на пляже
Грузин пошил обувь из российских, немецких и американских паспортов
Пэрис Хилтон нашла себе новое применение
Все материалы
Путешествия
Похорони меня заживо
Они катаются в гробах и прыгают через младенцев: самые дикие фестивали мира
Утомленные All inclusive
Как изменился Тунис и зачем туда ехать на отдых
На высоте
Эти аэропорты не хуже элитных курортов. Тут пассажирам плевать на задержку рейса
Молдавский президент полетит на ЧМ в Россию за свой счет
Пенсионер ударил стюардессу и обозвал ее толстухой
В аэропортах появится удобное место для сна
Стали известны подробности первого путешествия Меган Маркл и ее мужа
Все материалы
Из жизни
«Через полчаса он кричал, что хочет жить в России»
История всемирно известного российского музыканта, перебравшегося в Швейцарию
«Если ты убиваешь меня, я должна убить тебя»
Когда женщинам все запрещено, им приходится становиться мужчинами
Порочный круг
Женщин в тюрьмах все больше. Дело в наркотиках
В итальянской кабинке для исповеди нашли десятки тысяч евро
Британская старушка разбирала хлам и нашла монету стоимостью в сто тысяч фунтов
Рекордное число голых женщин искупалось в ледяном море
Акула напала на другую акулу и откусила от нее кусок
Все материалы
Toyota C-HR: что за зверь?
Основные факты о кроссовере, который начали продавать и в России
Симулятор или квартира?
Реалистичен ли гоночный симулятор ценой с жилплощадь в Москве?
Длительный тест Peugeot 3008
Француз с ароматизацией салона и массажем — тест самого небанального кроссовера
Видео-тест Chevrolet Traverse
Он мощный, большой и фантастически просторный. Лучший кроссовер в классе?
В Германии тест-пилот разбил прототип BMW восьмой серии
Во Франции построили армейский броневик с дверями как у маршрутки
Рассекречена внешность нового BMW Z4
Все материалы
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Крепко встали
Они были символами успеха и достатка. Теперь среди них есть лучший
Названы три города России с дорожающими квартирами
Школа выживания
Подмосковная учительница придумала, как выплатить ипотеку и не умереть
Россия установила новый ипотечный рекорд
Кройка и житье
Гей, кокаинист, бунтарь. Он шокировал общественность и спас дом — просто так
Все материалы