Путин доверил Черноморский флот новому адмиралу

Президент России Владимир Путин назначил вице-адмирала Александра Моисеева командующим Черноморским флотом. Об этом во вторник, 26 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

«Адмирал Александр Викторович Витко, ранее командовавший флотом, направлен к новому месту военной службы — в Главное командование ВМФ России», — уточнили в ведомстве.

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Александр Моисеев прошел путь от инженера вычислительной группы радиотехнической боевой части до заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил России. Родился в Калининградской области, начал службу в 1981 году. Герой России, награжден орденами Мужества, орденом «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Александр Витко командовал флотом с 2010 года.

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