В Севастополе пройдут соревнования по водолазному многоборью

В Севастополе в рамках Международных армейских игр со 2 по 9 августа пройдет конкурс по водолазному многоборью «Глубина-2017». Для подготовки мероприятия временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников встретился с начальником Объединенного учебного центра ВМФ России Леонидом Зинченко, передает пресс-служба правительства города.

«Правительство Севастополя считает важным, что очередные международные армейские игры "Глубина-2017" проводятся именно в нашем городе. От своего лица приглашаю всех горожан посетить это красивое, зрелищное событие. Команды из-за рубежа будут стремиться завоевать первое место. Надеюсь, что победу, как и в прошлом году, одержит Россия», — заявил Овсянников.

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По словам начальника Объединенного учебного центра ВМФ России Леонида Зинченко, в этом году увеличилось количество иностранных участников. «Мы значительно усложнили конкурсы соревнований. В частности, водная полоса препятствий станет серьезным испытанием для водолазов. Также предстоят этапы по работе в замкнутом пространстве, по сварке и другие ответственные, сложные задания. Будем болеть за Россию», — заключил он.

Командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко сообщил, что свое участие подтвердили команды водолазов Венесуэлы, Ирана, Сирии и ЮАР.

15-16 июля в Севастополе состоялся Международный фестиваль экстремальных видов спорта «X-fest». В рамках мероприятия на территории пляжа Хрустальный состоялись соревнования по вейкбордингу, а также показательные выступления аквабайкеров и флайбордеров. Церемония награждения состоялась на площади Нахимова.