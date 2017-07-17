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В Севастополе завершился фестиваль экстремальных видов спорта «X-fest»

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В Севастополе 15-16 июля состоялся Международного фестиваля экстремальных видов спорта «X-fest». Об этом сообщается в пресс-релизе правительства города, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В рамках мероприятия на территории пляжа Хрустальный состоялся Первый открытый национальный чемпионат Севастополя по вейкбордингу, а также показательные выступления аквабайкеров и флайбордеров.

В воскресенье на набережной Корнилова завершился Первый Национальный кубок Севастополя по скейтбордингу. Церемония награждения состоялась на площади Нахимова.

Также на фестивале выступали музыканты. Хедлайнерами вечерней программы второго дня стали исполнительница Guyana, группы «Ундервуд» и Touch the wind.

Фестиваль посетил глава города Дмитрий Овсянников. Градоначальник рассказал, что с инициативой провести мероприятие к нему обратились члены севастопольской федерации скейтбординга.

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