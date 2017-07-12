Фестиваль экстремальных видов спорта в Севастополе посетят 10 тысяч человек

Организаторы международного фестиваля экстремальных видов спорта X Fest, который пройдет 15-16 июля в Севастополе, рассчитывают, что на мероприятие приедет до 10 тысяч зрителей. Об этом в среду, 12 июля, сообщает пресс-служба правительства города.

«Он (фестиваль — прим. «Ленты.ру») вызывает большой интерес у молодежи, ожидается много зрителей. Для нас это способ усилить туристический потенциал региона, сделать его более привлекательным для гостей. Мы будем стараться, чтобы фестиваль стал ежегодным, важным и знаковым событием в жизни города», — отметил временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Овсянников.

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В программе мероприятия запланированы соревнования по водным дисциплинам: вейкбордингу и флайбордингу на пляже Хрустальный, а также первенство по скейтборду на территории набережной Корнилова и показательные выступления на водных мотоциклах.

Гостей фестиваля будут развлекать российские артисты: группы «Кирпичи», «Ундервуд», Gayana и рэпер Guf.

Идею проведения такого мероприятия 17 мая Овсянникову предложила инициативная группа. В тот же день глава города заявил, что готов поддержать это предложение.

