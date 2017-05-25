В Севастополе в июле пройдет фестиваль водных экстремальных видов спорта

Международный фестиваль экстремальных видов спорта пройдет в июле 2017 года в Севастополе. Об этом в четверг, 25 мая, сообщает пресс-служба правительства города.

Соответствующее распоряжение принято на заседании правительства. Как подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Овсянников, мероприятие должно быть интересным для любителей экстремальных видов спорта со всей страны. «Мы привлекаем туристов именно тем, чем Севастополь уникален. В данном случае — это наличие условий для реализации активности молодежи, ее спортивного характера: прямого доступа к незамерзающему круглый год морю, городских пляжных зон», — отметил он.

Материалы по теме «Работаем на нужный городу и стране результат» Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников — о будущем города-героя

По планам организаторов, фестиваль привлечет более 10 тысяч гостей. Для них в городе будут оборудованы торговые и спортивные площадки, фудкорты. Кроме того, в рамках фестиваля предусмотрена развлекательная программа с участием известных диджеев.

Фестиваль пройдет 15-16 июля, в него будут включены первенства по разным зрелищным экстремальным дисциплинам: вейкбординг, флайбординг, показательные выступления на водных мотоциклах, а также первенство по скейтбордингу. Идею такого мероприятия 17 мая Овсянникову предложила инициативная группа. В тот же день Овсянников заявил о том, что готов поддержать такое предложение.