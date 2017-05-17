В Севастополе летом пройдет первый фестиваль водных экстремальных видов спорта

Летом 2017 года в Севастополе состоится фестиваль водных экстремальных видов спорта. Инициативу проведения мероприятия поддержал в среду, 17 мая, глава города Дмитрий Овсянников во время встречи с активистами «Единой России» Нахимовского района, сообщается в пресс-релизе горадминистрации, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Президент Федерации скейтбординга Александр Накозин обратился к Овсянникову с предложением уже этим летом провести фестиваль, на котором талантливая, спортивная молодежь сможет раскрыть свой потенциал. «В Севастополе есть уникальные природно-климатические условия и необходимые ресурсы для проведения молодежного фестиваля экстремальных видов спорта, который может привлечь жителей как Севастополя, так и всей России. У нас есть готовый проект. Мы готовы реализовать его совместно с правительством города Севастополя», — отметил спортсмен.

«Молодежные инициативы мы поддерживаем всегда. Городу нужны подобные форматы, пользующиеся вниманием и горожан, и туристов. Если у вас уже готов план — приходите, мы все обсудим и вместе создадим новое, актуальное для города событие», — отметил Овсянников.

В представленной в апреле главой Севастополя Стратегии развития города особое место уделено туризму. Обозначены цели увеличить поток туристов на 40 процентов и сделать Севастополь одним из десяти самых популярных мест в России, посещаемых иностранными туристами.