Фестиваль экстремальных видов спорта «X-fest» начался в Севастополе

В Севастополе стартовал двухдневный фестиваль экстремальных видов спорта «X-fest». Об этом сообщает в субботу, 15 июля, портал правительства города.

В программе мероприятия — соревнования по вейкборду и скейтбордингу, показательные выступления флайбордистов и аквабайкеров, концерты рок-групп и диджей-сеты.

Фестиваль посетил мэр города Дмитрий Овсянников. Он отметил, что в «городе очень много молодых, активных людей, которые увлекаются экстремальными видами спорта». Градоначальник рассказал, что с инициативой провести мероприятие к нему обратились члены севастопольской федерации скейтбординга.

«Подобные проекты не только повышают туристическую привлекательность нашего города, но и пропагандируют здоровый образ жизни. Кстати, преследуя эту цель — приобщение молодежи к спорту, мы продолжаем плановую работу по установке спортивных площадок "воркаут" во дворах, ведем строительство скейтпарка», — отметил мэр.

Глава Севастополя сообщил, что организаторы фестиваля решили передать городу часть оборудования, использованного на его площадках, для проведении спортивных мероприятий и организации досуга жителей.