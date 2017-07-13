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В Минобороны России поблагодарили Овсянникова за развитие движения «Юнармия»

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Николай Панков
Николай Панков

Заместитель министра обороны России Николай Панков выразил благодарность временно исполняющему обязанности губернатора Севастополя Дмитрию Овсянникову за развитие движения «Юнармия». Об этом в четверг, 13 июля, сообщает пресс-служба правительства города.

«Севастополь — город воинской славы, город русских моряков, город с богатейшей историей. Это один из главных духовных центров нашей страны, которому мы отводим особую роль в деле воспитания молодого поколения граждан России», — высказал мнение Панков.

Командующий Черноморским флотом России, адмирал Александр Витко заявил, что «в Севастополе "Юнармия" развивается и набирает обороты». В свою очередь глава города отметил, что в рядах севастопольских юнармейцев сегодня состоят две с половиной тысяч детей. «Я не слышал, чтоб в каком-то еще городе были настолько мощные детские патриотические организации!», — отметил Овсянников.

Он также сообщил, что правительство региона во взаимодействии с центральными исполнительными органами власти активно участвует в поддержке детско-юношеских патриотических организаций и их инициатив.

«Юнармия» — всероссийское военно-патриотическое общественное движение, действует с октября 2015 года. Вступающего в движение школьники в свободное от учебы время будут занимаются волонтерской деятельностью, принимают участие в культурных и спортивных мероприятиях.

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