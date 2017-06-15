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Легендарный и священный

Как был основан и что пережил Севастополь

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Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Севастополь 14 июня отметил 234-й день рождения. Легендарный город русских моряков — слова из севастопольского гимна, который знает вся страна. Взятый князем Владимиром древний Херсонес, «Севастопольские рассказы» Льва Толстого, погибший на Малаховом кургане Павел Нахимов — можно долго перечислять связанные с этим городом страницы истории нашего Отечества. «Лента.ру» вспомнила некоторые события, позволяющие понять, почему Севастополь в России называют священным.

«Здесь мы будем зимовать»

В античности на территории, где сейчас находится Севастополь, была греческая колония Херсонес и генуэзская крепость Чембало. История русского города началась в конце XVIII века — в 1783 году в состав Российской империи был включен Крым. «Еще до присоединения полуострова к России командующий войсками Крыма и Кубани генерал-аншеф Александр Васильевич Суворов осмотрел Ахтиарскую бухту, оценил ее стратегическое значение и предложил создать там военно-морскую базу. Он же поставил первые батареи, которые прикрывали бухту со стороны моря, и буквально на месяц опередил турецкий флот, который хотел прийти сюда для базирования: когда турки подошли, бухта была уже занята», — рассказал «Ленте.ру» писатель-маринист, военный моряк, автор книги «Севастополь. История. Легенды. Предания» Владимир Шигин.

В 1783 году в пустынную бухту на Гераклейском полуострове Крыма вошли корабли Азовской флотилии под командованием адмирала Федота Клокачева. Императрица Екатерина II повелела основать военный порт. Первым командиром Севастопольского порта был назначен человек с очень русскими именем и отчеством — Фома Фомич — и шотландской фамилией Мекензи (МакКензи).

Русский флотоводец Дмитрий Сенявин, служивший флаг-офицером эскадры, оставил для истории слова, с которых начался Севастополь. «Господа, здесь мы будем зимовать, старайтесь каждый для себя что-нибудь выстроить, я буду помогать вам лесом, сколько можно будет уделить, прочее все, как сами знаете, так и делайте; более ничего; пойдемте кушать», — распорядился Мекензи. Этими сухими, далекими от торжественности словами дали начало строительству «священного города» — так с греческого переводится «Севастополь».

Город был заложен вполне в духе рациональной екатерининской эпохи и военно-административного характера русского государства — как укрепленный лагерь. Первыми строениями, которые возвели на берегу, были... бани: командиры кораблей в этот исторический момент думали в первую очередь о помывке личного состава. Затем Мекензи приказал возвести часовню Николая Чудотворца, дом для себя и кузницу.

Уже через три года в городе было сорок строений, «казенных и партикулярных». Как вспоминал один из современников, к тому времени помимо домов и казарм было выстроено «несколько греческих и русских лавочек, а против них пекарни; все это составляло нынешнюю большую улицу, и в том заключался весь город». Именно таким Севастополь увидела Екатерина II во время своего Таврического вояжа. Императрице город и его расположение понравились, особенно то, что из новой военно-морской базы за 30 часов флот мог дойти до Стамбула.

Против всех в одиночку

В 1853 году началась Крымская, или, как ее называют на Западе, Восточная война. Россия тогда воевала практически против «сборной мира»: Британской, Французской и Османской империями, а также Сардинского королевства, которое позднее станет частью Италии. Положение осложнялось тем, что враждебно-нейтральную позицию заняли и Пруссия с Австрией. Военные действия велись от Балкан до Камчатки, но наибольшего ожесточения они достигли в Крыму при осаде союзниками Севастополя:
в какой-то момент вся война самых мощных держав планеты свелась к осаде «священного города».

27 августа (8 сентября) 1855-го союзники пошли на штурм того, что осталось от Севастополя после 11 месяцев боев и шести бомбардировок. Малахов курган был захвачен, русские войска отошли на северную сторону, в городе были подожжены здания и взорваны пороховые склады. «Что хотели члены антироссийской коалиции в Крымской войне? Уничтожения Черноморского флота, уничтожения Севастополя как базы, отторжения от России Малороссии, Прибалтики и Кавказа, изгнания России с дальневосточных рубежей, в частности с Камчатки. Черноморский флот был уничтожен, нашим противникам удалось занять большую часть Севастополя, но других целей они не достигли, притом что Россия сражалась против всей Европы в одиночку», — объясняет Владимир Шигин.

Гражданская война тоже не обошла город стороной. После революции в Севастополе и в Крыму, как и по всей стране, пошла чехарда правительств: Крымская народная республика, Военно-революционный комитет, германская оккупация, Советская социалистическая республика Таврида... В июле 1919-го на полуостров входят войска генерала Петра Врангеля. В ноябре 1920-го город покинули корабли русской эскадры, вместе с военными моряками за рубеж уходили десятки тысяч добровольных изгнанников — еще одна полная горечи страница истории города. Эскадра затем ушла в тунисский порт Бизерту; русские корабли спустили Андреевские флаги только в 1924 году.

«Здесь стоят памятники прошедших войн»

В Великую Отечественную город пережил вторую оборону. Осенью 1941-го вермахт вышел на подступы к Севастополю. Попытка взять город с наскока не удалась, однако 11 ноября Севастополь был полностью окружен с суши — началась осада. Город был настоящей крепостью: немцам пришлось разбивать его укрепления сверхтяжелыми осадными орудиями. Как будто сошедшее с картинок фантастического романа Жюля Верна невероятных размеров железнодорожное орудие типа «Дора» применялось только под Севастополем — по севастопольским фортам велся огонь семитонными снарядами.

1 июля части 11-й немецкой армии Эриха фон Манштейна после 250-дневной осады ворвались в разрушенный город. Но защитники Севастополя сопротивлялись еще несколько дней — бойцы и командиры Приморской армии отошли на мыс Херсонес.

В мае 1944-го к Херсонесу бежали уже немецкие части, где их громила советская авиация и артиллерия после того, как Красная армия взяла город штурмом 9 мая. Уже на следующий день Москва салютовала освободителям Севастополя — войскам 4-го Украинского фронта. Солдаты и офицеры немецкой и румынской армий ждали эвакуации; подавляющее большинство так и не дождались. Неделей ранее генерал Карл Альмендингер, принимая командование 17-й армией вермахта, обратился к подчиненным с призывом драться до последнего. «Я получил приказ защищать каждую пядь Севастопольского плацдарма. Его значение вы понимаете. Ни одно имя в России не произносится с большим благоговением, чем Севастополь. Здесь стоят памятники прошедших войн», — объяснил свою решимость Альмендингер.

После того как остатки войск Альмендингера были уничтожены или сдались, в Севастополе появились новые памятники прошедшим войнам. Последствия Великой Отечественной выглядели жутко. «С высоты птичьего полета Херсонес походил на гигантское кладбище техники, словно перемолотой в каких-то чудовищных жерновах огромной мельницы», — вспоминал Герой Советского Союза летчик Михаил Авдеев.

Привычные глазу памятники — постаменты со скульптурами — появились позже, когда город был отстроен заново. В 1948 году указом Президиума Верховного совета СССР Севастополь был выведен в республиканское подчинение — тогда город и Крым относились к РСФСР. А в 1953-м передан вместе с Крымом Украине. В советское время город стал еще и научным центром страны: в Севастополе работали Институт биологии южных морей, Гидрофизический институт Академии наук УССР, Севастопольское отделение государственного института океанологии и океанографии, Черноморский филиал НИИ технологии судостроения и другие.

Возвращение домой

При независимой Украине отношения между Севастополем и властями «незалежной державы» были далеки от идеальных. Генеральную линию новых властей в городе-герое, мягко говоря, не хотели принимать. Игнорировать военную историю доставшегося ему города Киев не мог, поэтому попытался украинизировать прошлое. «Заявления Севастополь — город "украинских моряков", других чувств, кроме ненависти, у севастопольцев не вызывали. Сделать из него "Полтаву у моря" Киеву не удалось. Именно Севастополь стал детонатором событий 23 февраля 2014-го, это было реальное народное восстание», — подчеркивает Владимир Шигин.

6 марта 2014 года на внеочередной сессии Севастопольского городского совета было принято решение о воссоединении города с Россией. Участники тех событий также поддержали постановление Верховного совета Крыма о проведении общекрымского референдума по вопросу самоопределения регионов. Плебисцит состоялся 16 марта, а уже 18 марта в Кремле был подписан договор о включении Республики Крым и Севастополя (который стал наряду с Москвой и Санкт-Петербургом городом федерального значения) в состав России. От «города русских моряков» подпись поставил «народный мэр» Алексей Чалый, тогда его должность называлась длинно и громоздко — «глава координационного совета по организации Севастопольского городского управления по обеспечению жизнедеятельности».

«У Севастополя есть историческая миссия. Трижды он становился символом непобедимости России: в Крымскую войну; в 1941-1942 годах, когда защитники Севастополя сковали армию Манштейна и ее не смогли перебросить под Сталинград; и в 2014 году. Севастополь — это имперский город и по своей сути, и по мировоззрению его жителей. И таким он останется всегда. Нет другого такого города, в котором практически у каждого жителя есть осознание своей личной ответственности за Россию», — так Шигин объяснил особую роль Севастополя в истории России.

Традиции живы и сегодня. Накануне дня рождения города,11 июня, прошел большой благотворительный офицерский бал — истоки подобных торжеств в русском обществе берут начало в XIX веке. Под открытым небом на площади Михайловской береговой батареи танцевали более 200 пар со всей России. «Это яркое событие, которое может пройти только в нашем городе, где флот и город — неотделимые понятия», — констатировал временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.

Александр Широков

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