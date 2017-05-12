Юнармейцы начали поход по местам партизанской славы в Крыму

В Крыму начался трехдневный поход участников движения «Юнармия» по местам партизанской славы. Об этом в пятницу, 12 мая, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе движения.

Поход приурочен к 73-й годовщине освобождения полуострова от немецко-фашистских захватчиков. Он стал продолжением акции «Память жива», которое юнармейцы проводили в социальных сетях. В ее рамках они рассказывали о родственниках, принявших участие в Великой Отечественной войне.

Юнармейцев возглавляет начальник Главного штаба «Юнармии», олимпийский чемпион, лейтенант Вооруженных сил России Дмитрий Труненков.

Движение «Юнармия» создано по инициативе Минобороны в 2015 году. В настоящее время его штабы сформированы во всех 85 субъектах Федерации. Членами движения являются более 95 тысяч юношей и девушек.