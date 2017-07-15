Овсянников подал подписи депутатов для регистрации на губернаторских выборах

Врио главы Севастополя Дмитрий Овсянников подал в городской избирком подписи 13 муниципальных депутатов, необходимых для прохождения соответствующего фильтра для регистрации на губернаторских выборах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе его избирательного штаба.

Решение о регистрации будет принято в течение 10 дней.

«Предстоящие два месяца до выборов я буду продолжать работать и активно решать все актуальные проблемы Севастополя. (...) Мы действительно несколько увеличили темп работы — но я лично считаю, что недостаточно — поэтому в ближайшие два месяца мы продолжим решать проблемы, волнующие горожан», — заявил Овсянников.

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По словам врио губернатора, его предвыборная программа будет связана со Стратегией развития Севастополя до 2030 года, которая была разработана правительством Севастополя. «Первое — это поддержка основных отраслей экономики, которые формируют базу налогообложения города. Второе — это возможность реализации горожанами в трудовой деятельности, в бизнесе, в получении высшего и среднего специального образования», — разъяснил он.

Овсянников был назначен на пост временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя в конце июля 2016 года после того, как его предшественник Сергей Меняйло стал полпредом президента в Сибирском федеральном округе.