В Севастополе отметили 50-летие Средиземноморской эскадры

В Севастополе прошли торжества посвященные 50-летию со дня основания Пятой оперативной эскадры Военно-морского флота (ВМФ) в Средиземном море. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщает «Крыминформ».

«Торжественные мероприятия начались на Минной стенке, от которой с 1967 по 1992 год выходили корабли, выполняющие задачи в составе эскадры. Экипажи современных кораблей Черноморского флота и ветераны возложили цветы к памятному знаку Пятой эскадры, расположенному у причальной стенки, и приняли участие в молебне в храме Архистратига Михаила», — рассказал начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслав Трухачев.

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Он отметил, что ветераны также почтили память первого командира эскадры вице-адмирала Бориса Петрова, похороненного в Севастополе, на мемориальном кладбище Коммунаров. В рамках мероприятий в Севастопольском доме офицеров флота прошло торжественное собрание, после которого состоялся концерт.

Приказом командующего ВМФ 14 июля считается памятной датой флота — днем образования 5-й Средиземноморской эскадры.

Пятая эскадра — оперативное объединение кораблей ВМФ СССР, предназначавшееся для решения боевых задач на Средиземноморском театре военных действий в период Холодной войны. Ее основным потенциальным противником являлся Шестой флот США. Эскадра была расформирована в 1992 году после распада СССР.