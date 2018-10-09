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Россию попросили успокоиться по поводу учений НАТО

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Россию призвали не опасаться учений НАТО в Норвегии, которые пройдут этой осенью. Об этом заявил представитель норвежских вооруженных сил генерал-лейтенант Руне Якобсен, передает РИА Новости.

По его словам, учения Trident Juncture 2018 пройдут достаточно далеко от российской границы. «Центральный район учений будет располагаться на расстоянии более тысячи километров от российской границы, воздушные операции могут проходить на расстоянии 500 километров от границы, поэтому не должно быть никакой причины русским бояться этих оборонительных учений», — сказал он.

Глава командования объединенных сил альянса в Неаполе, адмирал вооруженных сил США Джеймс Фогго отметил, что учения демонстрируют, что блок может «обороняться и сдерживать любого противника, а не какого-то конкретного». До этого он также заявил, что в Trident Juncture примет участие американский авианосец «Гарри Трумэн» (USS Harry S. Truman).

Агентство ранее приводило слова главы Европейского командования Вооруженных сил США генерала Кертис Скапаротти о том, что цель учений — демонстрация возможностей альянса по сдерживанию России.

Стратегические учения НАТО Trident Juncture 2018 («Единый трезубец НАТО 2018») пройдут в стране в октябре-ноябре этого года. В них примут участие более 40 тысяч военных из 31 страны — как государств, входящих в альянс, так и их партнеров, таких как Швеция и Финляндия. Это самые масштабные маневры на северном фланге НАТО после окончания холодной войны.

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