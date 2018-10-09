США похвастаются в Норвегии авианосцем для сдерживания России

Главнокомандующий ВМС США Джеймс Фогго рассказал, что американский авианосец «Гарри Трумэн» (USS Harry S. Truman) присоединится к учениям НАТО Trident Juncture в Норвегии. Об этом сообщает Dagbladet.

«В учениях примет участие ударная группа во главе с авианосцем "Гарри Трумэн", включая все корабли и самолеты, численность личного состава составит порядка шести тысяч человек», — приводит слова военачальника РИА Новости.

Указывается, что ВМС США привлекают эту группу, чтобы продемонстрировать маневренность, а также приверженность НАТО. Отмечается, что таким образом общее число участвующих в маневрах достигнет 50 тысяч человек.

Ранее глава Европейского командования Вооруженных сил США генерал Кертис Скапаротти заявил, что учения станут демонстрацией возможностей альянса по сдерживанию России, отмечает агентство.

Стратегические учения НАТО Trident Juncture 2018 («Единый трезубец НАТО 2018») пройдут в стране в октябре-ноябре этого года. В них примут участие более 40 тысяч военных из 31 страны — как государств, входящих в альянс, так и их партнеров, таких как Швеция и Финляндия. Это самые масштабные маневры на северном фланге НАТО после окончания холодной войны.

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