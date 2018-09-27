Голландские военные поехали на учения в Норвегию и замерзли

Военнослужащие из Нидерландов, прибывшие в Норвегию на учения НАТО, оказались без зимней униформы. Об этом пишет норвежское издание Aftenposten.

Голландцам придется самостоятельно закупать все необходимое в магазинах — их собственные поставщики уже не успеют совершить доставку. Выступая в парламенте Нидерландов, статс-секретарь министерства обороны Барбара Виссер объяснила, что вооруженные силы не рассчитывали на низкие температуры в Норвегии в это время года.

Виссер также заявила, что солдатам не придется платить за зимнее обмундирование из собственного кармана. Каждый из военнослужащих получит компенсацию в размере одной тысячи евро. «Солдаты должны получить одежду, в которой нуждаются. Я не желаю, чтобы это происходило снова», — сказала она.

Всего в Норвегии в настоящий момент находятся около тысячи голландских военных. Стратегические учения НАТО Trident Juncture 2018 («Единый трезубец НАТО 2018») пройдут в стране в октябре-ноябре этого года. В них примут участие более 40 тысяч военных из 31 страны — как государств, входящих в альянс, так и их партнеров, таких как Швеция и Финляндия. Это самые масштабные маневры на северном фланге НАТО после окончания холодной войны.

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