Финский президент признался в отсутствии страха перед Россией

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что не боится угрозы со стороны России. Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine.

Он объяснил, что его бесстрашие мотивировано отсутствием причин у Москвы для нападения на его страну, поэтому Ниинисте не стремится вступать в НАТО. «Сомневаюсь, что Россия нападет на Прибалтику. Также у нее нет причин нападать и на Финляндию», — сказал он.

Глава Финляндии заметил, что наличие разногласий с российским президентом не мешает построению диалога, потому что Кремль уважает позицию Хельсинки. «Россия знает нашу позицию и не пытается ее поменять. Она знает, что мы можем быть очень упрямыми. Но и в таких ситуациях поддерживать отношения с Российской Федерацией совсем не сложно», — подчеркнул Ниинисте.

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Он вспомнил, какой совет дал президенту США Дональду Трампу перед встречей с российским президентом. «Необходимо быть очень осторожным, когда встречаешься с Путиным. Он всегда очень хорошо подготовлен», — поделился финский лидер.

В конце августа российский лидер Владимир Путин пригласил своего финского коллегу провести переговоры в неформальной обстановке на президентской яхте «Чайка». Ранее Путин и Ниинисте встречались 27 июля 2017 года в финском городе Савонлинна. Туда российский лидер прибыл по приглашению своего коллеги к 100-летию независимости Финляндии.

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